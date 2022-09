Juan Carlos fue asesinado cuando defendía a su hermana de asalto

Juan Carlos Cuéllar de 23 años fue asesinado por un asaltante en la Calle del Silencio en la colonia El Consuelo en León, Guanajuato.

Él solo defendió a su hermana y a un amigo de ella cuando un ladrón se quiso llevar un celular.

“Se escucharon unos disparos, como vecinos nos acercamos a ver qué había pasado me acerqué en un momento y desgraciadamente el muchacho ya estaba en el suelo inconsciente, llegó la ambulancia y pues no desgraciadamente ya no pudieron hacer nada por él”, narró José Luis González, uno de los vecinos de la joven víctima.

Un joven fue asesinado cuando intentó salvar a su hermana de un asalto

Betsabée Cuéllar, describió cómo fueron esos momentos: “Mi prima estaba abriendo el portón para entrar a su domicilio cuando la persona se acercó y le quiso quitar el teléfono. Su amigo que fue el que la trajo, se acercó el asaltante con él y le quiso quitar el teléfono cuando en eso mi primo se cruza y lo noquea, entonces el asaltante se cae y comenta mi prima que ella solo escuchó la balazos”.

Su hermana resultó ilesa; el amigo que la acompañaba recibió un impacto de bala a la altura del abdomen por lo que fue trasladado al hospital.

Pero Juan Carlos falleció en el lugar por un impacto de bala en el tórax. Su familia quedó devastada.

“No es justo que se pierdan vidas a causa de ladrones inocentes a causa de ladrones que no tiene nada qué hacer”, apuntó Martín Cuéllar, tío de Juan Carlos.

El presunto responsable ya es buscado por elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

Asalto truncó los sueños de Juan Carlos

Juan Carlos Cuéllar estudiaba Ciencias de la Comunicación en uno de los planteles de la UCEM; trabajaba y era un fisicoculturista dedicado y galardonado.

La página oficial de Facebook de la Escuela Secundaria General número 19, Biblioteca Escolar “IMA”, dedicó unas palabras para Juan Carlos, por haber sido parte de su formación académica.

“Tuvimos la oportunidad no solo de conocer, sino de participar en la formación de Carlos Cuéllar, lo que tejió unos lazos que permanecerán en el cuerpo docente, administrativo y en el afecto profesado por sus compañeros y amigos. QEPD.”, compartió la institución.