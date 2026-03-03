Matan a balazos a la secretaria de Salud de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, en Guerrero

La violencia volvió a sacudir a la región de la Montaña baja de Guerrero. La secretaria de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, fue asesinada a balazos junto con su asistente mientras se trasladaban por la carretera federal Chilapa–Tlapa.

Asesinan a secretaria de Salud de Atlixtac en Guerrero

Jessica Macedonio Saldaña era funcionaria del ayuntamiento de Atlixtac y se encontraba en funciones al momento del ataque.

Primeros reportes indican que viajaba acompañada de un asistente cuando sujetos armados les dispararon, provocando la muerte de ambos en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el móvil del crimen. Tampoco se ha precisado si las víctimas habían recibido amenazas previas.

Ataque armado en la carretera Chilapa–Tlapa

Los hechos se registraron sobre la carretera federal que conecta a Atlixtac con Chilapa de Álvarez, una vía frecuentemente señalada por hechos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas salieron de Atlixtac con dirección a Chilapa durante la madrugada, cuando fueron interceptadas y atacadas con armas de fuego.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el ataque armado, así como el móvil del crimen.

Desde Chilpancingo, la dependencia señaló que las investigaciones continúan y que la información oficial se dará a conocer conforme lo permitan las diligencias y el debido proceso.

