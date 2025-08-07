Bajo fuego: Doble asesinato en gasera de Atizapán de Zaragoza, Edomex por segunda vez

La violencia volvió a golpear a Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La tarde de este miércoles, dos personas fueron asesinadas al interior de una gasera ubicada en el cruce del Boulevard Ignacio Zaragoza y Emiliano Zapata, en la colonia Villa de las Palmas.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon a quemarropa contra dos hombres que se encontraban dentro. Tras el ataque, los agresores huyeron sin ser detenidos.

El hecho provocó una intensa movilización policiaca. Elementos de la Policía Municipal, así como peritos de la Fiscalía del Estado de México, llegaron al lugar para acordonar la zona, levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Tras el reporte de disparos, se genera movilización policiaca en una gasera del Municipio de #Atizapán de Zaragoza, hay dos personas muertas.

Se repite la historia: otro ataque en la misma gasera de Atizapán de Zaragoza

Este no es el primer episodio violento en la gasera ubicada en Villa de las Palmas. Hace apenas seis meses, otros dos empleados fueron asesinados en ese mismo punto, en circunstancias similares. La reincidencia del crimen ha generado temor e indignación entre los vecinos y trabajadores de la zona, quienes exigen mayor seguridad.

Aunque no se ha confirmado si los hechos están relacionados, la reiteración del ataque en el mismo lugar en tan poco tiempo refuerza las sospechas sobre posibles actos de extorsión o amenazas del crimen organizado.

Cámaras de seguridad podrían dar con los responsables del doble asesinato

En la zona donde ocurrió el crimen hay varias cámaras de videovigilancia, por lo que las autoridades ya analizan las grabaciones para tratar de identificar a los responsables del ataque armado. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

La Fiscalía mexiquense continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer el motivo del ataque y determinar si guarda relación con el asesinato previo ocurrido en el mismo lugar. Al parecer todo se debe a los casos de extorsión.

Extorsión y homicidios en Edomex

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros seis meses de 2025, en el Estado de México se han registrado:



1,398 casos de extorsión

1,442 homicidios

Estas cifras colocan a la entidad entre las más violentas del país, reflejando un preocupante panorama de inseguridad que afecta tanto a ciudadanos como a trabajadores del sector privado que son víctimas del cobro de piso y amenazas.