Un hombre que se identificó como integrante del grupo, La Chokiza de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), fue detenido y ahora enfrenta una acusación en su contra por presuntamente estar implicado en un asesinato.

Christopher Alberto “N”, de 36 años de edad, fue detenido y podría estar relacionado con el homicidio de una persona en el municipio de Nezahualcóyotl, ocurrido en marzo pasado.

¿Dónde fue detenido sujeto que dijo ser de “La Chokiza de Ecatepec?

Policías de la Comisaria General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, de la Secretaria de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, ambas del Estado de México, lograron la detención de Christopher Alberto “N”, quien se presume responsable de delitos contra la salud.

Fue detenido en calles de la colonia Impulsora, mediante un control preventivo, y los agentes descubrieron que traía bolsas pequeñas con una hierba seca verde, con características propias de la marihuana. Christopher Alberto “N” fue puesto a disposición, en la agencia del Ministerio Público, para determinar su situación legal.

Así opera el grupo criminal “La Chokiza”, mismo que se relaciona con Azucena Cisneros

¿Quién es La Chokiza de Ecatepec?

La Chokiza de Ecatepec es un grupo que ha sido señalado por estar detrás de actos de violencia en el municipio mexiquense y la captura de Christopher Alberto “N” se suma al arresto de otras personas señaladas como posibles miembros.

El 7 de febrero pasado fueron detenidos dos individuos identificados como Víctor Manuel “N” y Jesús Esteban “N”, presuntamente vinculados al grupo delictivo La Chokiza.

¡Fuerte golpe! 🚨



Detienen a presuntos miembros de ‘La Chokiza’ en #Ecatepec



Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel “N” y Jesús Esteban “N”. https://t.co/ruAKdk6uhc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2025

Su arresto se dio en el cruce de las Avenidas Adolfo López Mateos y Lourdes, en el municipio de Ecatepec, cuando agentes observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta que, al percatarse de la presencia policial, intentaron escapar, por lo que fueron interceptados.

Ambos iban a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo. La Chokiza es una organización delictiva que opera en Ecatepec y está implicada en diversos delitos como extorsión, robo y venta de drogas. Incluso, presuntamente sus miembros también se dedican a los préstamos gota a gota, cuyos intereses que cobran son impagables y sus integrantes disparan en los domicilios de los deudores para intimidarlos.

Bebidas alcohólicas ‘gratis’ para supuesto miembro de La Chokiza de Ecatepec

Hace un año, el 14 de junio de 2024, fue detenido Edson Jesús “N”, presunto integrante de La Chokiza, al ser investigado por extorsión en agravio del dueño de un establecimiento comercial de venta de abarrotes y licores.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía del Estado de México, el 26 de marzo de ese año, este sujeto y otro individuo ingresaron al establecimiento en la colonia Tolotzin V. Edson Jesús “N”, se dirigió a un refrigerador de donde sacó dos botellas de bebidas alcohólicas, pero se habría negado a pagarlas.

Ambos habrían agredido verbalmente a la víctima y la amenazaron, incluso Edson Jesús “N” se metió al área de cajas donde se encontraba esta persona y tomó un objeto punzocortante que se encontraba sobre una mesa, con el cual presumiblemente lo amagó.

¡Alarma en Tecámac 2025! Invasión y despojo de viviendas; así operan

Edson Jesús “N” habría solicitado dinero a la víctima a cambio de no causarle daño y le señaló “en caso de que no le quieras atorar, yo me encargo que te llegue La Choquiza y estos carnales te van a vaciar tu negocio”.

Ante la amenaza, la persona afectada habría entregado el dinero de las ventas del día y los probables implicados presumiblemente robaron mercancía, golpearon a la víctima y huyeron en una motoneta.

Este sujeto fue capturado en la colonia San Francisco Xalostoc e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.