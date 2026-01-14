Mujer muere tras resistirse a un asalto en boutique de Oaxaca; cámaras captan al agresor

La inseguridad nuevamente cobró la vida de una persona. La mañana de este miércoles 14 de enero, una mujer fue asesinada tras resistirse a un asalto dentro de su propia boutique de ropa en el pleno Centro histórico de Oaxaca de Juárez.

El crimen, ocurrido a plena luz del día y en el corazón de Oaxaca, desató indignación al revelarse que el presunto agresor ya había sido detenido por otros delitos, pero en un pestañeo fue liberado.

Asesinan a mujer en el Centro Histórico de Oaxaca

De acuerdo con los primeros reportes, la boutique Susel llevaba apenas unos minutos de haber abierto sus puertas cuando el sujeto ingresó al establecimiento, ubicado en la calle Valerio Trujano, casi esquina con J. P. García, con la aparente intención de cometer el asalto.

La mujer se habría negado, lo que derivó que el agresor la atacara con un arma punzocortante en más de siete ocasiones, provocándole la muerte de manera casi instantánea.

Tras recibir el reporte, el local fue acordonado de inmediato, mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Difunden video del agresor: así huyó tras el ataque en Oaxaca

Horas después del asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGEO) difundió imágenes donde se observa al presunto responsable saliendo apresuradamente del negocio.

En el video se aprecia a un hombre con sudadera oscura y gorra blanca, caminando con prisa tras cometer el crimen, y perdiéndose entre las calles.

Según las investigaciones, el sujeto habría huido con dirección al Mercado de Abastos, luego de despojar a la víctima del dinero de la caja. Aunque el asaltante no ha sido detenido, las autoridades aseguraron tenerlo plenamente identificado.

Asaltante cuenta con antecedentes penales en Oaxaca

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que la dependencia cuenta con información sólida sobre el agresor, quien incluso tiene antecedentes por otros robos en la zona.

De manera preliminar se sabe que el sujeto fue detenido el pasado 28 de diciembre, pero fue liberado a inicios de este 2026, lo que prácticamente ha puesto en el radar el actuar de las mismas autoridades.

La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales desplegó un equipo multidisciplinario para reconstruir la mecánica de los hechos mediante peritajes especializados. Con apoyo del C4, se busca lograr la pronta detención del responsable y su presentación ante un juez.