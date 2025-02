Sicarios asesinan a clientes e incendian bar en Tabasco durante fin de semana violento

La pesadilla no acaba, asesinan a clientes e incendian bar. En medio de la escalada de violencia y terror sin fin, criminales consumaron otra masacre en Tabasco. El terrible ataque armado sucedió en este local de micheladas ubicado sobre la carretera Villahermosa-La Isla.

De acuerdo con datos preliminares emitidos con testigos, los criminales viajaban a bordo de un taxi; al llegar al local, encerraron a empleados y a clientes en un cuarto, para después dispararles e incendiar el establecimiento.

Las víctimas del cruel ataque fueron cuatro hombres, entre los cuales se identificó al menos un cliente, vecino de la colonia Miguel Hidalgo, quien trató de ser auxiliado por sus familiares.

Hasta el momento se reportan 4 muertos en el puesto de la colonia Miguel Hidalgo de la capital tabasqueña; no tuvieron oportunidad de salir del local

“Mi primo me dijo que ahí estaba él y venimos rápido a ver, pero estaba eso en llamas y no había ni cómo entrar. Tratamos de apagar el fuego, pero no se pudo; lo tratamos de rescatar y llevarlo al hospital, pero ya no fue posible llegar a tiempo”, explicó un familiar de una de las víctimas.

Ataques armados y asesinatos tomaron protagonismo el fin de semana en Tabasco

En los primeros instantes, el desconcierto era total. Era la una de la madrugada de este viernes cuando la policía y los servicios de emergencias en Villahermosa recibieron el llamado de auxilio, fue por un ataque armado contra un grupo de jóvenes que se divertía presuntamente haciendo arrancones en el Boulevard Bicentenario, a la altura de la ranchería Lázaro Cárdenas, en Centro Tabasco; les dispararon desde un taxi.

En el lugar murieron una mujer y dos varones, además, se reportó un herido. Los cuerpos de las víctimas quedaron tirados sobre la banqueta.

Horas después, otra víctima murió en similares condiciones pasado el mediodía en Villahermosa, cuando platicaba con otra persona. Sucedió aproximadamente a las 13:40 horas, sobre la calle 17 de diciembre, en la colonia Atasta de Serra, enfrente de un súper y a unos cuantos metros de la entrada de la primaria, Santos Degollado.

Se palpa angustia y ansiedad entre la población, y no es casualidad. Enero cierra con más de 90 crímenes y, de octubre a la fecha en que la violencia recrudeció en todo el Estado, se acumulan 330 homicidios, un registro sin precedentes.