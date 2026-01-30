Ataque directo en Iztapalapa: Ejecutan a exmando de Fuerza de Tarea dentro de su camioneta

Es policía el hombre que fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), luego de ser atacado de manera directa por dos sujetos armados que lograron huir del lugar.

De acuerdo con información del C2 Oriente, se reportó a los servicios de emergencia a una persona lesionada por arma de fuego. Al arribar al sitio, tripulantes de la unidad MX-733D-5 confirmaron el ataque y se entrevistaron con testigos, quienes se negaron a proporcionar sus datos por temor a represalias.

Los curiosos relataron que dos sujetos vestidos con chamarras color café y pants del mismo tono se aproximaron a una camioneta gris, que se encontraba estacionada, y sin mediar palabra abrieron fuego contra el conductor.

Asesinan a policía de la CDMX en Iztapalapa; tenía 49 años

El hombre fue identificado como Javier Álvarez Saldaña, de 49 años de edad, quien resultó gravemente herido. Familiares lo trasladaron de inmediato en la misma camioneta al Hospital General de Iztapalapa, donde médicos confirmaron su muerte por impactos de arma de fuego en el tórax.

Familiares de la víctima informaron que el occiso fue exdirector de la Unidad de Policía Metropolitana, Fuerza de Tarea. Personal de seguridad acordonó la zona mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

