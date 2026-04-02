Accidente en la México-Puebla: Tráiler prensa a hombre y deja otros 4 lesionados en camión

La mañana de este jueves 2 de abril, un fuerte accidente movilizó a los cuerpos de emergencia en el oriente de la CDMX. Un tráiler de carga impactó por alcance a una unidad de transporte público sobre la autopista México-Puebla, lo que dejó un saldo de cinco pasajeros lesionados, entre ellos una persona que quedó atrapada entre los fierros retorcidos.

El incidente ocurrió en el cruce de la transitada vía con la calle Cuco Sánchez, en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, dentro del perímetro de la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los reportes del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, la pesada unidad no logró frenar a tiempo y embistió violentamente la parte trasera del vehículo de pasajeros.

Accidente en la México-Puebla: Pasajeros quedan atrapados tras fuerte impacto

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) confirmaron la gravedad del siniestro. La fuerza del choque provocó que una persona quedara prensada dentro de la unidad de transporte, lo que requirió maniobras especializadas de rescate para liberarla.

En la zona del percance, los oficiales coordinaron el arribo de ambulancias y equipos de protección civil para atender de forma inmediata a las víctimas que permanecían sobre la carpeta asfáltica y al interior del vehículo siniestrado.

Choque en la México-Puebla: Tráiler prensa a hombre dentro de un camión de pasajeros|Azteca Noticias

Saldo de heridos: Reportan amputación parcial y personas lesionadas

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención a los cinco afectados. El caso más grave corresponde a un hombre de 31 años, quien tras ser estabilizado, recibió el diagnóstico de amputación parcial de la pierna izquierda, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para intentar salvar la extremidad.

El resto de los pasajeros presentó las siguientes afectaciones, aunque no requirieron traslado hospitalario inmediato:



Joven de 21 años: Intoxicación por gas y policontundido.

Intoxicación por gas y policontundido. Hombre de 29 años: Contusión en costilla y esguince en muñeca.

Contusión en costilla y esguince en muñeca. Ciudadano de 39 años: Contusión simple.

Contusión simple. Persona de 41 años: Contusión en el hombro.

Detención de conductores y peritaje en IztapalapaTras concluir las labores de rescate, los oficiales de la SSC detuvieron a los dos conductores involucrados: un hombre de 26 años (presunto operador del tráiler) y otro de 44 años (conductor del transporte público). Ambos recibieron la lectura de sus derechos constitucionales y fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Será la Fiscalía capitalina la encargada de realizar los peritajes necesarios para deslindar responsabilidades y determinar si el exceso de velocidad o una falla mecánica en el camión de carga originaron este aparatoso accidente que paralizó por varios minutos la circulación en la salida hacia Puebla.