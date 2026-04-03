¡Fichajes estrella! Estos son los binomios caninos que estarán en la vigilancia del Mundial 2026

No es un equipo de futbol, pero es un equipo táctico de élite que ya empieza a calentar motores: son los binomios caninos que se encargarán de ayudar a la protección ciudadana durante eventos masivos como el Mundial 2026.

Desde la detección de sustancias hasta la vigilancia en eventos masivos, estos "fichajes estrella" están listos para demostrar que su olfato no falla nunca.

Binomios caninos para eventos masivos en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México (CDMX) presentaron a los nuevos integrantes del Grupo K9, binomios caninos especializados que fortalecerán la vigilancia en eventos de gran afluencia y espacios públicos, con la mirada puesta en el Mundial 2026.

Este equipo de élite está diseñado para incrementar la capacidad de respuesta y prevención en la capital, destacando por su entrenamiento en la localización de amenazas.



Uzi: Integrante clave de la PBI, se especializa en la detección de explosivos . Su labor se centra en la identificación oportuna de amenazas en espacios públicos para proteger a la ciudadanía y visitantes.

Integrante clave de la PBI, se especializa en la . Su labor se centra en la identificación oportuna de amenazas en espacios públicos para proteger a la ciudadanía y visitantes. Nix: Aporta energía y enfoque en la localización de explosivos . Su función principal es actuar con eficacia ante posibles riesgos y fortalecer la protección en escenarios con alta concentración de personas.

Aporta energía y enfoque en la . Su función principal es actuar con eficacia ante posibles riesgos y fortalecer la protección en escenarios con alta concentración de personas. Atena: Destaca por su agilidad, disciplina e inteligencia . Su entrenamiento le permite anticipar amenazas y actuar con eficiencia en labores de vigilancia, resguardo y prevención en entornos seguros.

Destaca por su . Su entrenamiento le permite anticipar amenazas y actuar con eficiencia en labores de vigilancia, resguardo y prevención en entornos seguros. Beretta: Se suma con una sólida preparación en la detección de explosivos, aportando precisión y rapidez a los operativos de seguridad. Su presencia busca generar confianza en las labores de protección y vigilancia.

#K9 | Descubre las habilidades de los binomios caninos que se suman a la @PBI_SSC para reforzar las labores de protección y vigilancia en eventos masivos, entre ellos el #Mundial2026.

Su disciplina, inteligencia y alto nivel de adiestramiento son clave para garantizar la… pic.twitter.com/qO6JLVc8qS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 2, 2026

Binomios caninos de la PBI

Los binomios caninos de la PBI cuentan con alto nivel de adiestramiento, disciplina y certificación, lo que permite su intervención eficaz en operativos de seguridad, así como en exhibiciones y acciones de proximidad social.

Randy, Zeus, Kira, Mali, Layla, Duncan, Balto y Toshka, especializados en la detección de narcóticos y enervantes; Yaky, Kali y Kratos, entrenados en la detección de explosivos; Simba y Killer, enfocados en labores de guardia y protección.

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Así como Zory, de raza cobrador labrador, especializada en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas, lo que fortalece la capacidad operativa y de respuesta de esta corporación ante diversas situaciones de riesgo.