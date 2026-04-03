VIDEO: impactante persecución en sentido contrario en Periférico tras robo a camioneta de valores en CDMX

Cuatro hombres interceptaron una camioneta de valores en la Ciudad de México (CDMX) y se llevaron el dinero en efectivo que trasladaba en la alcaldía Álvaro Obregón, lo que desató una persecución en Periférico para detenerlos.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados del robo a los tripulantes de una camioneta de valores, en el Periférico Sur, de la colonia Jardines del Pedregal, por lo que se trasladaron al sitio.

Camioneta de valores iba a entregar dinero antes del robo

Un trabajador de 56 años contó a los oficiales que, junto con sus compañeros, realizarían la entrega de dinero a un edificio corporativo localizado en ese sitio, cuando los interceptaron, amenazaron con armas de fuego y les robaron dos maletas con el dinero.

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, informaron que daban seguimiento a los probables responsables que viajaban a bordo de motocicletas, por lo que policías comenzaron a perseguirlos.

Ladrones huyeron en sentido contrario sobre el segundo piso del Periférico

Los delincuentes escaparon en sentido contrario del segundo piso del Periférico, por lo que, con apoyo de más oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se implementó un dispositivo para cerrarles el paso.

Fue a la altua de la calle Alencastre, en la colonia Chapultepec Segunda Sección, de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando los policías interceptaron las dos motocicletas.

#VIDEO | Robo de camioneta de valores desató persecución



Persecución de película en CDMX, luego de que cuatro sujetos asaltaron una camioneta de valores y escaparon en sentido contrario sobre Periférico; fuga fue captada por cámaras.https://t.co/95P9FhBFs2 pic.twitter.com/0WKxRHutWv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Sujeto intentó escapar y derrapa sobre Periférico tras robo

Al notar la presencia de los policías, el conductor de una de las motocicletas quiso evitar el corte vial para continuar con su fuga, pero derrapó.

Los oficiales lograron detener a los cuatro sujetos a quienes les realizaron una revisión preventiva tras la cual les aseguraron las dos motocicletas con permisos provisionales, una bolsa de plástico con dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas, 32 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos.

Muere asaltante tras huir de la policía después de robar camioneta de valores

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al lugar, valoraron a los lesionados de 26 y 40 años de edad—este último de origen colombiano—, y los diagnosticaron con fracturas en fémur y tibia, respectivamente.

Ambos fueron trasladados bajo custodia policial a un hospital para su atención médica especializada; posteriormente, el colombiano perdió la vida.

En tanto, los otros dos hombres de 48 y 44 años de edad, también colombianos, fueron detenidos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien determinará su situación jurídica y realizará el conteo del dinero hallado en la maleta.

