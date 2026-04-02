Horror en Xochimilco: lo bajan de una trajinera y aparece muerto junto al canal

Un hombre fue asesinado al sur de la Ciudad de México (CDMX). Su cuerpo fue abandonado por dos sujetos, quienes lo bajaron de una trajinera en la alcaldía Xochimilco.

La víctima, de acuerdo con el reporte de las autoridades, fue agredida con un objeto punzocortante y un hombre, presuntamente implicado en los hechos, fue detenido.

Abandonan a víctima a costado del canal de Xochimilco

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaron a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de un hombre inconsciente a un costado del canal.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en la Segunda Cerrada de Desiderio Peña y su esquina con la calle Canal 12, en la colonia San Jerónimo, a un costado del canal de Xochimilco.

Víctima fue bajada de una trajinera en Xochimilco

Cuando los policías llegaron, se dieron cuenta que en el lugar había un hombre lesionado, por lo que solicitaron los servicios médicos.

Paramédicos de la alcaldía atendieron al hombre lesionado y lo diagnosticaron sin signos vitales con heridas de objeto punzocortante, por lo que los oficiales acordonaron el área y solicitaron los servicios periciales.

Un testigo contó a los oficiales que observó cómo dos sujetos bajaron al hombre de una trajinera y lo dejaron en el punto.

Capturan a uno tras homicidio de hombre

Al contar con las características físicas de los posibles responsables, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda y localización, hasta que metros adelante ubicaron a uno de ellos.

Le marcaron el alto y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, le realizaron revisión de seguridad, tras la cual le hallaron 10 bolsitas con aparente marihuana.

El probable responsable es un hombre de 41 años de edad, a quien junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para determinar su situación jurídica.

"En seguimiento a una denuncia ciudadana, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un sujeto que, al parecer, agredió a una persona con un objeto punzocortante, la cual perdió la vida, en calles de la alcaldía Xochimilco", informó la institución este jueves 2 de abril de 2026.