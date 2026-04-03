Últimas noticias EN VIVO de las carreteras en México |Tráiler en llamas sobre la Autopista México–Querétaro

¿Viajas en Viernes Santo? Consulta aquí el reporte actualizado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas en México hoy, 3 de abril de 2026. Mantente al tanto de bloqueos, accidentes, reducción de carriles y situación en casetas para planear mejor tu viaje.

Si tienes previsto salir durante esta Semana Santa, es clave seguir este monitoreo de Azteca Noticias ya que la información se actualiza minuto a minuto conforme se reportan nuevos incidentes en distintas vialidades del país.