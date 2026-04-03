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Últimas noticias EN VIVO de las carreteras en México |Tráiler en llamas sobre la Autopista México–Querétaro

Sigue el reporte minuto a minuto de autopistas y carreteras de México. Accidentes, reducción de carriles y cómo van las casetas hoy 3 de abril.

EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 3 de abril de 2026
Se reportan un fuerte choque en el Viaducto Diamante, a la altura de la caseta de Metlapil.|Azteca Noticias

Escrito por: Arturo Engels,Alejandra Gómez

¿Viajas en Viernes Santo? Consulta aquí el reporte actualizado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas en México hoy, 3 de abril de 2026. Mantente al tanto de bloqueos, accidentes, reducción de carriles y situación en casetas para planear mejor tu viaje.

Si tienes previsto salir durante esta Semana Santa, es clave seguir este monitoreo de Azteca Noticias ya que la información se actualiza minuto a minuto conforme se reportan nuevos incidentes en distintas vialidades del país.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de abril de 2026

Accidente vial en carretera Chihuahua - Cd. Juárez

Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 295+400, de la carretera Chihuahua - Cd. Juárez.

Tráiler en llamas sobre la Autopista México–Querétaro

Se registra tránsito lento sobre Autopista México–Querétaro, Km 93, dirección CDMX, ocasionado por un incendio de tráiler.

Cierre parcial de circulación por accidente vial en México-Toluca

Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 097+500, de la carretera México (Ent. Constituyentes)- Toluca Lerma, con dirección a Ciudad de México.

Fuerte accidente en carretera México-Toluca

Maneja con precaución. Una mujer perdió la vida y dos más resultaron lesionadas tras un choque registrado en la carretera México-Toluca. Personal de emergencias labora en la zona.

Cierre parcial en carretera Puebla - Córdoba

Se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 230+600, de la carretera Puebla - Córdoba, con dirección a Puebla.

Cierre total en carretera Villahermosa-Fco. Escárcega

Cierre total de circulación por fuerte accidente vial en Campeche, cerca del km 282+000, de la carretera Villahermosa-Fco. Escárcega, con dirección a Escárcega.

Accidente en la carretera Querétaro-León

Conduce con cuidado, en Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por fuerte accidente vial cerca del km 066+400, de la carretera Querétaro-León.

Fuego en la carretera Pátzcuaro - Cuitzeo

¡Maneja con cuidado! En Michoacán se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por accidente vial cerca del km 032+000, de la carretera Pátzcuaro - Cuitzeo.

Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México

En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:

Consulta reportes oficiales antes de salir

Mantén distancia de seguridad al manejar

Evita el uso del celular al conducir

Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE

Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.

Sigue el tráfico rumbo a Acapulco: Carreteras de México

CAPUFE reporta que sigue la intensa carga vehicular sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, justo a la altura del kilómetro 96 con dirección a Acapulco.

Carreteras hoy: Cierre en Libramiento Poniente Tampico

CAPUFE infor a acerca de iun cierre en el Libramiento Poniente Tampico por un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 11 con dirección a Altamira.

Volcadura en autopista México–Cuernavaca

Se registró la volcadura de un auto sobre la autopista México–Cuernavaca, un accidente ocurrido justo a la altura de San Pedro Mártir.

Fuerte choque en el Viaducto Diamante de Acapulco

¡Tragedia en Vienes Sanrto! Se reporta un fuerte choque en el Viaducto Diamante, esto es la altura de la caseta de Metlapil; de manera preliminar, se habla de al menos tres personas muertas y varios lesionados, más detallas en Azteca Noticias.

Accidente en la carretera federal México-Cuernavaca

Se reporta un accidente en la carretera federal México-Cuernavaca, el siniestro se registra justo a la altura de El Clavelito, según el reporte de "vecinos de Tlalpan"

Carreteras de México hoy: Intensa carga en la Cuernavaca-Acapulco

CAPUFE informa sobre uns intensa carga vehicular sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, esto a la altura del kilómetro 96 con dirección a Acapulco.

Cierre parcial en carretera Lagos de Moreno-Villa Arriaga

La Gaurdia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial a la circulación en la carretera Lagos de Moreno-Villa Arriaga por un accidente ocurrido justo a la altura del kilómetro 16, con dirección a Lagos de Moreno.

Carreteras hoy: Intensa carga en castea de Amozoc

Durante la mañana de este Viernes Santo se reporta una intensa carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc de la altopista Puebla-Acatzingo.

Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México

En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:

Consulta reportes oficiales antes de salir

Mantén distancia de seguridad al manejar

Evita el uso del celular al conducir

Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE

Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.

Cierre de incorporación a autopista Chamapa-Lechería

Se reporta un cierre en la caseta de cobro de Lago de Guadalupe, esto debido a un accidente fuera de la jurisdicción de CAPUFE, pero ocurrido justo en la gasa de incorporación a la autopista Chamapa-Lechería.

Cierre TOTAL de autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí

CAPUFE informa sobre un cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí por un choque e incendio de un automóvil sucedido justo a la altura del kilómetro 16.

¿Cómo está el tráfico en las carreteras de México hoy?

El tránsito en diversas autopistas presenta afectaciones intermitentes, derivadas de accidentes, obras o bloqueos hoy Viernes Santo de 2026. Actualmente se reportan cierres parciales y reducción de carriles en distintos tramos carreteros, lo que podría generar retrasos significativos en horas pico.

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