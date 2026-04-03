Últimas noticias EN VIVO de las carreteras en México |Tráiler en llamas sobre la Autopista México–Querétaro
Sigue el reporte minuto a minuto de autopistas y carreteras de México. Accidentes, reducción de carriles y cómo van las casetas hoy 3 de abril.
¿Viajas en Viernes Santo? Consulta aquí el reporte actualizado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas en México hoy, 3 de abril de 2026. Mantente al tanto de bloqueos, accidentes, reducción de carriles y situación en casetas para planear mejor tu viaje.
Si tienes previsto salir durante esta Semana Santa, es clave seguir este monitoreo de Azteca Noticias ya que la información se actualiza minuto a minuto conforme se reportan nuevos incidentes en distintas vialidades del país.
Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de abril de 2026
Accidente vial en carretera Chihuahua - Cd. Juárez
Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 295+400, de la carretera Chihuahua - Cd. Juárez.
#TomePrecauciones en #Chihuahua se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 295+400, de la carretera Chihuahua - Cd. Juárez. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/VYMiGuZncu— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 4, 2026
Tráiler en llamas sobre la Autopista México–Querétaro
Se registra tránsito lento sobre Autopista México–Querétaro, Km 93, dirección CDMX, ocasionado por un incendio de tráiler.
🚨 #AlMomento ⚠️— C5 Estado de México (@C5Edomex) April 4, 2026
Se registra tránsito lento sobre 📍 Autopista México – Querétaro, Km 93, Dirección CDMX, a la altura de #SoyaniquilpanDeJuárez, ocasionado por un incendio de tráiler. 🔥🚒🚛
Conduce con precaución y toma vías alternas. ⚠️
🚔☎️9️⃣-1️⃣-1️⃣ Es el número ante… pic.twitter.com/DxFG35L69C
Cierre parcial de circulación por accidente vial en México-Toluca
Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 097+500, de la carretera México (Ent. Constituyentes)- Toluca Lerma, con dirección a Ciudad de México.
Fuerte accidente en carretera México-Toluca
Maneja con precaución. Una mujer perdió la vida y dos más resultaron lesionadas tras un choque registrado en la carretera México-Toluca. Personal de emergencias labora en la zona.
Cierre parcial en carretera Puebla - Córdoba
Se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 230+600, de la carretera Puebla - Córdoba, con dirección a Puebla.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 230+600, de la carretera Puebla - Córdoba, con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WTatPiwZtg— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 3, 2026
Cierre total en carretera Villahermosa-Fco. Escárcega
Cierre total de circulación por fuerte accidente vial en Campeche, cerca del km 282+000, de la carretera Villahermosa-Fco. Escárcega, con dirección a Escárcega.
#TomePrecauciones en #Campeche se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 282+000, de la carretera Villahermosa-Fco. Escárcega, con dirección a Escárcega. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1VBR5PAK7E— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 3, 2026
Accidente en la carretera Querétaro-León
Conduce con cuidado, en Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por fuerte accidente vial cerca del km 066+400, de la carretera Querétaro-León.
#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 066+400, de la carretera Querétaro - León. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/QtBBtb5XbZ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 3, 2026
Fuego en la carretera Pátzcuaro - Cuitzeo
¡Maneja con cuidado! En Michoacán se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por accidente vial cerca del km 032+000, de la carretera Pátzcuaro - Cuitzeo.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por #AccidenteVial cerca del km 032+000, de la carretera Pátzcuaro - Cuitzeo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/6UtbILDPt9— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 3, 2026
Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México
En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:
Consulta reportes oficiales antes de salir
Mantén distancia de seguridad al manejar
Evita el uso del celular al conducir
Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE
Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.
Sigue el tráfico rumbo a Acapulco: Carreteras de México
CAPUFE reporta que sigue la intensa carga vehicular sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, justo a la altura del kilómetro 96 con dirección a Acapulco.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 3, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Acapulco, por periodo vacacional. Maneja con precaución.
Carreteras hoy: Cierre en Libramiento Poniente Tampico
CAPUFE infor a acerca de iun cierre en el Libramiento Poniente Tampico por un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 11 con dirección a Altamira.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 3, 2026
Libramiento Poniente Tampico, km 11, dirección Altamira. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance). Dir. Cd. Valles, registra reducción de carriles. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Volcadura en autopista México–Cuernavaca
Se registró la volcadura de un auto sobre la autopista México–Cuernavaca, un accidente ocurrido justo a la altura de San Pedro Mártir.
🚨 Volcadura en la México–Cuernavaca 🚨— Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) April 3, 2026
Se registra la volcadura de un vehículo sobre la autopista México–Cuernavaca, a la altura de San Pedro Mártir, en la zona donde se instala el tianguis.
🚗 Maneja con precaución.#Tlalpan #CDMX #MéxicoCuernavaca #AlertaVial pic.twitter.com/lNYy3N4ihN
Fuerte choque en el Viaducto Diamante de Acapulco
¡Tragedia en Vienes Sanrto! Se reporta un fuerte choque en el Viaducto Diamante, esto es la altura de la caseta de Metlapil; de manera preliminar, se habla de al menos tres personas muertas y varios lesionados, más detallas en Azteca Noticias.
#AlMomento | Fuerte accidente en Acapulco ⚠️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Reportan choque en el Viaducto Diamante, a la altura de la caseta de Metlapil.
De forma preliminar, se habla de al menos tres personas fallecidas y varios lesionados.
El vehículo involucrado tiene placas del Estado de México. pic.twitter.com/2zGsW7BHzO
Accidente en la carretera federal México-Cuernavaca
Se reporta un accidente en la carretera federal México-Cuernavaca, el siniestro se registra justo a la altura de El Clavelito, según el reporte de "vecinos de Tlalpan"
🚨 Accidente en la carretera federal México- Cuernavaca, pasando el clavelito. pic.twitter.com/wi6axZpr4g— Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) April 3, 2026
Carreteras de México hoy: Intensa carga en la Cuernavaca-Acapulco
CAPUFE informa sobre uns intensa carga vehicular sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, esto a la altura del kilómetro 96 con dirección a Acapulco.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 3, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Acapulco, por periodo vacacional. Maneja con precaución.
Cierre parcial en carretera Lagos de Moreno-Villa Arriaga
La Gaurdia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial a la circulación en la carretera Lagos de Moreno-Villa Arriaga por un accidente ocurrido justo a la altura del kilómetro 16, con dirección a Lagos de Moreno.
#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 016+000, de la carretera Lagos de Moreno-Villa Arriaga, con dirección a Lagos de Moreno, Jal. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/anSYcSobGp— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 3, 2026
Carreteras hoy: Intensa carga en castea de Amozoc
Durante la mañana de este Viernes Santo se reporta una intensa carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc de la altopista Puebla-Acatzingo.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 3, 2026
Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, por periodo vacacional. Maneja con precaución.
Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México
En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:
Consulta reportes oficiales antes de salir
Mantén distancia de seguridad al manejar
Evita el uso del celular al conducir
Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE
Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.
Cierre de incorporación a autopista Chamapa-Lechería
Se reporta un cierre en la caseta de cobro de Lago de Guadalupe, esto debido a un accidente fuera de la jurisdicción de CAPUFE, pero ocurrido justo en la gasa de incorporación a la autopista Chamapa-Lechería.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 3, 2026
Aut. Chamapa - Lechería, Plaza de Cobro Lago de Guadalupe. Cierre a la circulación en la gasa de incorporación en dirección Chamapa, por atención de accidente fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE. Toma tus precauciones. Para más información llama…
Cierre TOTAL de autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí
CAPUFE informa sobre un cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí por un choque e incendio de un automóvil sucedido justo a la altura del kilómetro 16.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 3, 2026
Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, km 16. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque frontal e incendio de automóvil). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de México hoy?
El tránsito en diversas autopistas presenta afectaciones intermitentes, derivadas de accidentes, obras o bloqueos hoy Viernes Santo de 2026. Actualmente se reportan cierres parciales y reducción de carriles en distintos tramos carreteros, lo que podría generar retrasos significativos en horas pico.
#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 126+000, de la carretera Lagos de Moreno–Guadalajara/con Ramal a Yuhalica. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fCQgaNN2dE— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 3, 2026