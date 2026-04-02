Semana Santa en Ecatepec: Entran a iglesia y roban figura de un santo

No importó que fuera la víspera de Semana Santa. Un hombre entró a una iglesia en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), para robar la figura de un santo.

El robo fue reportado a policías municipales que patrullaban por la colonia El Chamizal, donde se ubica la iglesia en la que momentos antes fue robado el santo.

Vecinos retuvieron a ladrón que robó santo de una iglesia en Ecatepec

Cuando los policías llegaron al lugar de los hechos, localizaron a un hombre retenido por vecinos, quienes lo señalaron como probable responsable de sustraer una imagen religiosa.

Ante esta situación, los oficiales intervinieron de manera inmediata para detener al hombre acusado de robar la figura. El presunto delincuente fue identificado como Jaziel Alejandro “N”, de 19 años de edad.

Recuperan figura de santo robada en Ecatepec

La imagen fue recuperada y entregada al responsable del recinto religioso, en tanto, el detenido fue presentado ante la autoridad correspondiente.

Sin embargo, al no existir parte acusadora, fue remitido al Juzgado Cívico por la probable comisión de una falta administrativa.

¿Cómo se castiga el delito de robo en el Estado de México?

El delito de robo en el Estado de México, de acuerdo con el Artículo 287 del Código Penal de la entidad, se comete cuando alguien se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona.

El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él.

Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto robado.

El delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de lo robado y el imputado no acredite la adquisición lícita de lo que se llevó.

El Artículo 288 establece que también comete el delito de robo el que:

