¿Usas la Línea 2 del Metro CDMX? Conoce los cambios en la estación Tasqueña a partir de este 2 de abril

Si eres usuario frecuente del transporte público en la capital mexicana, es muy importante que tomes precauciones para tus traslados a partir de esta semana. El Sistema de Transporte Colectivo ha anunciado modificaciones operativas de gran relevancia en el Metro CDMX, específicamente en la Línea 2, una de las rutas con mayor afluencia diaria de pasajeros. A partir de este jueves 2 de abril de 2026, la estación Tasqueña experimentará un cierre temporal parcial en sus instalaciones debido a trabajos de remodelación profunda.

¿Por qué hay obras en la estación Tasqueña de la Línea 2?

El Gobierno de la Ciudad de México y la administración del Metro detallaron a través de una tarjeta informativa oficial que estos ajustes forman parte de la rehabilitación de estaciones. El objetivo central es preparar y modernizar la infraestructura de transporte rumbo al Mundial 2026.

Como la capital del país es sede de este magno evento deportivo internacional, las autoridades buscan garantizar que las instalaciones de la Línea 2 estén a la altura y brinden obras perdurables para los miles de capitalinos y turistas que utilizarán la red en los próximos meses.

¿Qué andén estará cerrado y cómo abordar los trenes?

Para que planifiques tu viaje con tiempo y no te tome por sorpresa en los torniquetes, debes saber que las autoridades de las obras del Metro determinaron inhabilitar la zona por donde habitualmente llegan los convoyes. Esto significa que el andén sur de la terminal permanecerá completamente fuera de servicio. Este espacio físico será tapiado y delimitado de manera estricta para proteger a los usuarios mientras las cuadrillas de trabajadores realizan la sustitución total del piso.

Como parte de la rehabilitación de la Línea 2 del @MetroCDMX rumbo al #Mundial2026, a partir del jueves 2 de abril y hasta nuevo aviso, la estación Tasqueña tendrá un ajuste en su operación.

El andén norte, dirección Cuatro Caminos, funcionará para ascenso y descenso; el andén… pic.twitter.com/JErJm8ZmUe — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 2, 2026

Ante este escenario de remodelación, toda la logística de movilidad se concentrará en un solo lado. Únicamente el andén norte estará funcionando para el ascenso y descenso de pasajeros. Así que, ya sea que llegues a la terminal o necesites tomar un tren con dirección hacia Cuatro Caminos, deberás utilizar exclusivamente esta plataforma habilitada.

¿Hasta cuándo durarán las modificaciones operativas?

La fecha de inicio oficial para este ajuste en el servicio es el jueves 2 de abril de 2026. Sin embargo, si te preguntas cuándo terminarán los trabajos, debes saber que la administración no ha definido un día exacto para su conclusión, señalando que la estación operará de esta manera ‘hasta nuevo aviso’.

Para evitar caos, cuellos de botella o accidentes en los andenes, se ha desplegado personal de seguridad en puntos estratégicos de la estación Tasqueña. Ellos se encargarán de orientar el flujo de personas y guiar de forma segura a todos los usuarios hacia el andén correcto para abordar con dirección a Cuatro Caminos.

Otras estaciones con cierre temporal en la Línea 2 del Metro CDMX

Además de las modificaciones en el andén de Tasqueña, es fundamental que sepas que el cierre temporal afecta a otras zonas de la red por los trabajos de mantenimiento profundo.

Hay 3 estaciones que se mantienen sin servicio: San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto. Por ello, los trenes están operando en dos circuitos divididos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Buena tarde. Recuerda que en línea 2 de lunes a viernes a partir de las 22:00 horas se implementa el servicio en 2 circuitos: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola, se ofrece servicio de apoyo RTP para continuar tu trayecto. La estación San Antonio Abad permanece… pic.twitter.com/bPkmLklvWy — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026

Si te preguntas cómo librar este tramo sin servicio, la Secretaría de Movilidad habilitó autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de forma gratuita para conectar Xola con Pino Suárez.

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En Azteca Noticias te recomendamos salir de casa con tiempo extra, seguir en todo momento las indicaciones de los elementos de seguridad y mantener la calma durante los trayectos en horas pico.