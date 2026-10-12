Asesinaron a tres miembros de una familia y huyeron: Lo que se sabe de la masacre en la ranchería Taxco, Tabasco

Una masacre registrada en el municipio de Nacajuca, Tabasco, provocó que la Fiscalía iniciara una carpeta de investigación, pues los responsables huyeron. El hecho sucedió en la ranchería Taxco y fue un ataque a balazos el que terminó con la vida de una menor de edad, un hombre y una mujer.

Esto es todo lo que se sabe de la masacre registrada el pasado fin de semana.

Masacre en ranchería Taxco

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 11 de octubre de 2026 en un inmueble de la ranchería Taxco, perteneciente al municipio de Nacajuca.

Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la policía y servicios de emergencia fueron al lugar para atender la situación.

🔴Asesinan a una familia, incluida una menor de 13 años, en #Tabasco



Tres personas fueron atacadas a balazos dentro de una vivienda en Taxco, Nacajuca. La Fiscalía estatal investiga el triple homicidio; hasta ahora no hay detenidos pic.twitter.com/vWz94Mcpt2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2026

Identifican a las víctimas: tres integrantes de una misma familia

Al entrar a la casa, los peritos forenses y ministeriales confirmaron el hallazgo de tres personas sin vida. Las víctimas eran integrantes de una misma familia: un hombre, una mujer y una menor de edad.

Tras procesar la escena del crimen, el personal levantó todas las pruebas necesarias para iniciar la investigación.

¿Qué habría provocado la masacre en Tabasco?

En conferencia de prensa, el gobernador de Tabasco se refirió a lo ocurrido en Nacajuca. Sin dar detalles por el proceso, el mandatario confirmó que las investigaciones avanzan con rapidez y que la hipótesis principal relaciona esta masacre con actividades de grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.

Fiscalía de Tabasco abre carpeta de investigación por homicidio

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que la Policía de Investigación y los Ministerios Públicos iniciaron la carpeta correspondiente por el delito de homicidio.

La dependencia dijo que trabajará para identificar y dar con el paradero de quienes resulten responsables de estos actos.

Buscan a los responsables de la masacre en ranchería Taxco

A raíz de la agresión, el Gabinete de Seguridad estatal junto con fuerzas federales reforzó la presencia de patrullas y efectivos en la ranchería Taxco y comunidades vecinas.

La intención del despliegue esm vigilar la zona mientras continúan las investigaciones.