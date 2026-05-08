Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan; agresión habría sido planeada

La tarde de este jueves 7 de mayo, tres agentes de la Fiscalía de Jalisco fueron víctimas de un ataque armado, luego de que sujetos abrieran fuego al vehículo donde viajaban en Zapopan.

Los elementos adscritos a la Coordinación de Protocolo Alba de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas regresaban de trabajo de campo relacionado con una carpeta de investigación, cuando sujetos les comenzaron a disparar en el poblado de La Venta del Astillero.

Atacan a agentes de la Fiscalía en Zapopan, Jalisco

La agresión habría ocurrido alrededor de las 13:00 horas, cuando los agentes regresaban de hacer una prospección por el caso de una mujer desaparecida en dicho municipio. Poco antes de incorporarse a la carretera hacia Tepic, un automóvil negro les cerró el paso y, de un momento a otro, comenzaron las detonaciones de arma de fuego.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un auto blanco, en la que viajaban los elementos de seguridad, avanza sobre la avenida. En eso, se aproxima un vehículo negro que acelera poco a poco hasta colocarse a un costado de la unidad de los agentes.

Aunque en las imágenes no se aprecia por completo la escena, apenas transcurren unos segundos cuando comienzan a escucharse los disparos. Tras la agresión, los sujetos armados habrían huido con rumbo desconocido.

Estado de salud de los agentes agredidos en Jalisco

La unidad en la que viajaban las víctimas presentó múltiples impactos de bala y quedó severamente dañada tras el ataque. De acuerdo a reportes locales, en la zona habrían sido localizados varios casquillos percutidos, presuntamente de calibre 9 milímetros.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de los agentes lesionados; sin embargo, trascendió que algunos de ellos habrían sido trasladados en helicóptero debido a la gravedad de las heridas.

Por lo mientras, elementos de seguridad mantienen un operativo en la zona para intentar localizar y detener a los responsables de la agresión.

