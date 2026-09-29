Fiscalía dice que investigará a fondo asesinato de dos estudiantes de la UAEM

El asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) provocó un llamado de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para reforzar la seguridad de las juventudes en Cuernavaca.

Por otra parte la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación por los hechos ocurridos el sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista, donde murieron dos jóvenes.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la muerte de los dos jóvenes?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

La dependencia señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que perdieron la vida los jóvenes.

¿Qué pidió la ANUIES tras el ataque en Cuernavaca?

La ANUIES expresó su consternación y confirmó que las dos víctimas eran estudiantes de la Preparatoria No. 2 de la UAEM.

En un pronunciamiento fechado este 28 de septiembre, pidió a las autoridades de Morelos fortalecer de inmediato las acciones de prevención, seguridad y protección para las comunidades universitarias y las juventudes.

También demandó investigaciones exhaustivas que permitan identificar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Pronunciamiento ante los hechos de violencia contra dos estudiantes de Preparatoria de la @uaemorelos pic.twitter.com/HtDkL1mq75 — ANUIES (@ANUIES) September 28, 2026

ANUIES pide mayor seguridad para estudiantes

La asociación señaló que la violencia contra las juventudes no debe normalizarse y advirtió que los riesgos no se limitan a los espacios universitarios, pues también alcanzan calles, trayectos y otros lugares donde los estudiantes desarrollan su vida cotidiana.

ANUIES remarcó que la seguridad pública en los alrededores de las instituciones educativas corresponde a las autoridades estatales y sus instancias de seguridad.

La organización respaldó además el llamado de la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, para impulsar acciones que permitan a los jóvenes vivir sin violencia.

En un comunicado, la UAEM expresó sus condolencias a las familias de los alumnos asesinados, "Las palabras resultan ineficientes ante el dolor de sus familias. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus madres, padres, familiares, amigos, compañeros y maestros, y a toda la comunidad universitaria que se encuentra nuevamente de luto. La Universidad acompaña a ambas familias con pleno respeto a su dolor, brindando el apoyo institucional y de coordinación con las autoridades. La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto."

Por ahora, la Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones y señaló que agotará las líneas necesarias para esclarecer el caso.