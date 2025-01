Ashley está desaparecida al salir de su casa en Ecatepec para ir a Tepito a comprar mercancía

Ashley Torres Flores salió por la mañana de su casa en Parques de Aragón, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, pero ya no volvió; está desaparecida . Al ser comerciante, el 5 de enero pasado se dirigió al barrio de Tepito , a la zona centro de la Ciudad de México, para comprar mercancía que pretendía vender con sus conocidos, sin embargo, nada se sabe de ella.

La mujer de 35 años de edad actualmente no contaba con un trabajo fijo, pero buscaba la forma de ganar dinero, de manera que optó por ir a surtirse de artículos de moda o novedad para venderlos entre sus conocidos. Ashley Torres Flores también estaba yendo a los semáforos a bailar bailando un aro ula ula para ganar un dinero extra.

Aquel domingo sus dos hijos, ambos menores de edad, se quedaron en casa esperándola desde las 10:00 horas, cuando ella salió. Las horas pasaron y nada sabían de ella, por lo que uno de ellos—de 14 años de edad—llamó el 6 de enero por la tarde a Jocelyn, hermana de Ashley, para decirle que si sabían algo de ella porque no había llegado.

“Ella no es una persona que falte, pues tanto a su casa, o si por algún motivo de trabajo tiene que faltar, siempre se mantiene en comunicación con los niños, incluso si se le va a acabar la pila o algo así, avisa que se le va a acabar la pila y avisa que se va a comunicar después, siempre se mantiene en comunicación y jamás los deja solos.

“Sabíamos que iba hacia la zona como del Centro-Tepito, más o menos esa zona porque ella no tiene un trabajo fijo, es comerciante y más que nada encuentra mercancía de temporada o mercancía que tiene buen precio y es lo que anda ofreciendo en la calle, en los tianguis o si algún amigo o amiga, tiene algún trabajo que ella pueda realizar, le informan y ella lo hace, no tiene un lugar fijo de trabajo”, contó su hermana Jocelyn en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Ashley era víctima de agresión por su expareja; la amenazó de muerte

La familia de la mujer fue a la casa de ella para recoger a los niños para cuidarlos. Jocelyn contactó por redes sociales a conocidos de Ashley para tratar de obtener información sobre el paradero de su hermana, pero de momento varios de ellos le dijeron que no tenían comunicación con ella desde hace tiempo.

Hasta que una persona le mostró mediante capturas de pantalla conversaciones que tuvo el 13 de diciembre pasado con Ashley en las que se refería que hace tiempo había sido agredida físicamente por su expareja.

“Me mandó los screenshots de conversaciones con ella, donde ella le comenta que su expareja se la encontró y que le había pegado, incluso me manda fotos de ella con moretones por todo el cuerpo y que no era la primera vez (...) esta persona me dice que la última vez que habló con ella fue el 13 de diciembre, me comparte su última conversación y me comparte otras donde ella le cuenta esto sobre su expareja.

“Incluso en uno de los screenshots donde ella le cuenta que la golpeó, que la pateó, que le pegó con el celular y la dejó toda morada, ella comenta que él (su expareja) la había amenazado de muerte”, relató.

Esta situación para Jocelyn fue nueva, pues no sabía que su hermana fue agredida físicamente, pues “en cuanto a esta relación ha sido muy hermética”. Al intentar comunicarse con él, solo por redes sociales, porque no tiene algún número telefónico del hombre, Jocelyn no ha tenido respuesta.

Emiten ficha de búsqueda para localizar a Ashley Torres Flores

La familia de Ashley Torres Flores reportó la desaparición ante Locatel y cuando quisieron hacerlo ante la FIPEDE de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le indicaron ahí que la investigación debía ser iniciada en el Estado de México .

Por el momento, solo se expidió la ficha de búsqueda con el expediente AF/65/2025. En este se indica que vestía un suéter negro, leggins negros con color piel y tenis negros con brillantes.

Como señas particulares tiene un lunar en el pómulo izquierdo, en espalda alta tiene tatuada la leyenda “Alex”, en la muñeca izquierda tiene tatuado un búho, en la derecha una triqueta y en la pierna tiene tatuadas tres estrellas.

“Me dijeron que como el último lugar donde se tiene un testigo ocular de su paradero fue en su domicilio, tenemos que levantar la denuncia en el Estado de México”, comentó Jocelyn.

Por el momento se desconoce si la mujer si llegó a la zona de Tepito a comprar mercancía o si desapareció en algún otro punto en el camino y su celular está apagado.

“No tengo la certeza de que haya llegado a Tepito ni nada, o que haya comprado la mercancía, esa información la sé porque fue lo que le dijo a su hijo”, explicó su hermana.