María Virginia Gutiérrez Juárez, de 59 años, viajó con unos familiares desde Chiapas a la Ciudad de México para vacacionar unos días, sin embargo, está desaparecida desde el 2 de enero y fue vista por última vez en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec , en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Gabriela, su hija de 29 años, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), que viajaron desde el municipio de Frontera Comalapa ella, su mamá María Virginia, junto con un primo de la joven, la esposa e hija de este último para conocer la Ciudad de México.

“Venimos a México a vacacionar unos días, a pasar el Año Nuevo con la familia de mi prima y a conocer más que nada. Habíamos estado haciendo recorridos por lugares, por Bellas Artes, y justamente el 2 de enero, pues decidimos ir a Chapultepec a visitar el Castillo”, dijo Gabriela.

Solicitamos su colaboración para localizar a MARÍA VIRGINIA GUTIÉRREZ JUÁREZ.

Vista última vez el día 02/01/2025 en Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

¿Tienes información? ¡Comunícate a los teléfonos!

55 6357 8079

55 6357 9282#HastaEncontrarte#BúsquedaCDMX pic.twitter.com/ARSI7cDzsw — Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) January 3, 2025

María Virginia desapareció tras salir del sanitario

La hija de la mujer desaparecida contó que cerca de las 15:30 horas de ese día, luego de comer algo, fueron a un sanitario. María Virginia entró primero al baño y después Gabriela, pero en la salida se percató que su mamá ya no estaba luego de haber salido antes que ella.

“El policía de ahí del baño estaba evacuando a mucha gente porque había fila, supongo que a la hora que entré ella salió. El policía la evacuó, cuando yo salí no estaba ella”, relató.

Al salir y ver qué su mamá no se encontraba, preguntó a sus familiares con los que visitó el Bosque de Chapultepec si la habían visto, pero estos dijeron que no. Ante ello, volvió al baño para ver si seguía ahí, pero no estaba.

En ese momento comenzaron a dispersarse para buscarla. Se movieron, dijo, a todas las entradas al Bosque de Chapultepec y no la encontraron, de manera que acudieron con personal de seguridad y del Bosque para reportar la situación, sin embargo, no la encontraron.

Fiscalía de CDMX investiga desaparición de María Virginia

La familia de Gabriela acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para hacer la denuncia por la desaparición de María Virginia Gutiérrez Juárez, para quien se expidió el expediente AYO/15/2025.

De acuerdo con este, la mujer tiene cabello teñido de rojo Borgoña, una cicatriz en la ceja derecha, una cicatriz quirúrgica en ambos brazos, dos lunares abultados en el lado derecho del cuello, pecas en dorso de las manos. Vestía una blusa negra de mangas largas, pantalón morado, tenis negros y una gorra café.

Ficha de búsqueda de María Virginia Gutiérrez Juárez, desaparecida en CDMX.

Tras revisar las cámaras de seguridad instaladas dentro de la zona del Bosque de Chapultepec, las imágenes no arrojaron información que indicara de dónde estuvo María Virginia y si se dirigió a un punto distinto, tanto sola o en compañía de alguien.

“Ya hemos estado buscando también por nuestros medios y lo que nos preocupa, pues es que ella padece de ataques epilépticos, toma medicamento y ya son varios días sin saber de ella”.

Gabriela supone que cuando su mamá salió del sanitario, tal vez al no verla, así como a sus familiares, pudo ser que los empezó a buscar, pero “como no conoce, es la primera vez que ella viene, se desesperó y se perdió", por lo que ha pedido a la fiscalía que se hagan redes de búsqueda no solo en la zona del Bosque de Chapultepec para localizar a su mamá “porque probablemente ande deambulando”.

Mujer estaba en baño cerca del Museo Nacional de Historia

El día de los hechos estuvieron buscándola por aproximadamente tres horas en la zona del Bosque y al día siguiente regresaron desde las cinco de la madrugada “a gritar y a buscar” y luego en la tarde volvieron, pero tampoco hubo alguna señal de María Virginia.

“Es raro que en el baño haya pasado esto (...) tal vez ella como no nos vio lo que hizo por instinto fue buscarnos, pero al no vernos y no conocer, se perdió y lo más que hizo fue caminar”, dijo.

En la carpeta de investigación iniciada el 3 de enero ante la Fiscalía de CDMX, de la que FIA tiene copia, se menciona que María Virginia Gutiérrez Juárez y su familia llegaron al Bosque de Chapultepec a las 14:00 horas aproximadamente y detuvieron en los baños ubicados afuera del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec antes de iniciar un recorrido.

Su hija declaró que cuando su mamá salía del sanitario, le pidió que la esperara afuera en lo que Gabriela salía, pero ya no estaba.

En la denuncia se indica que la señora no traía consigo un celular al cual localizarla, no padece algún padecimiento psiquiátrico o psicológico, además de no consumir alcohol ni drogas, y no sabe moverse por calles de la Ciudad de México y desconoce cómo llegar al domicilio de sus familiares con los que se estaba quedando. En tanto, no llevaba dinero, tarjetas bancarias, no usa redes sociales y no refirió previamente a su familia, querer conocer otro lugar o que conozca a alguien más en la capital con quien pudo haber ido.