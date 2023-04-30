¡Reviven su infancia! Así se veían los aspirantes de Morena cuando eran niños

El Día del Niño es una de las fechas más especiales para pequeños y grandes, en primera instancia porque representa un día de apapachos y regalos, en segundo porque los jóvenes, adultos y mayores encuentran en esta fecha un espacio para recordar cómo vivieron su infancia, por eso, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te muestra cómo lucían los aspirantes de Morena a las elecciones de 2024.

Algunos aspirantes de Morena han compartidos sus mejores fotografías para expresarle buenos deseos a las nuevas generaciones, entre ellos destacan, el canciller Marcelo Ebrard , la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña; en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto, aún no ha compartido imágenes de niño; sin embargo, podría hacerlo en las siguientes horas.

¿Cómo se veían los aspirantes de Morena a las elecciones de 2024 cuando eran niños?

La titular de la CDMX, Claudia Sheinbaum, compartió uno de sus mayores secretos y le mostró al mundo su pasión por la música, En el video se aprecia a la ahora Jefa de Gobierno tocar la flauta y bailar; también se le escucha cantar junto a otros niños; dicho video lo compartió en 2021, pero sigue generando reacciones entre sus seguidores al decir que la quieren y admiran.

Aspirantes de Morena comparten fotografías de cara al Día del Niño|Twitter @Claudiashein

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, es uno de los políticos que más interactúa en redes sociales y por esa razón, compartió una fotografía de él cuando era niño, se le puede ver con un sombrero, una camisa con tirantes y un amuleto conocido como el ojo de Fátima.

“Felicitaciones a tod@s en este día tan especial!! Ebrard

Felicitaciones a tod@s en este día tan especial!! pic.twitter.com/ZDp71uEpyp — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 30, 2022

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña nació el 19 de marzo de 1960 y actualmente, es uno de los políticos que más ha recordado su infancia no sólo el Día del Niño, sino a lo largo de su trayectoria; en una ocasión. Noroña es el mayor de cinco hermanos y en una ocasión compartió una fotografía de niño en la que porta un overol; la imagen se encuentra en blanco y negro.

Aspirantes de Morena, ¿cómo lucía Fernández Noroña de chico?|Twitter @fernandeznorona

El líder del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, no ha compartido una imagen de su infancia, pero sí ha resaltado los valores de la familia y en una ocasión, durante el Día del Padre, compartió una imagen junto a su padre, su madre y sus hermanas se le puede observar con un traje color gris.

Aspirantes de Morena: Ricardo Monreal junto a su familia.|Facebook Ricardo Monreal

¿Por qué se celebra el Día del Niño en México?

En 1924 el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, celebró por primera vez el Día del Niño bajo el llamado a fomentar la fraternidad y compresión hacia los pequeños, pues, consideraba a la escuela como un palacio con alma, esto en referencia a los niños en situación de vulnerabilidad.

Entre los fundamentos para celebrar el Día del Niño en México están:

