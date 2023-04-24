Claudia Sheinbaum afirma que la incidencia delictiva cayó 60% en su gobierno

Ciudad de México. Durante el informe de incidencia delictiva del primer trimestre de este año, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la incidencia delictiva ha disminuido 60% desde el inicio del actual administración de 2018 a la fecha.

Al desglosar mediante una gráfica los logros de su administración en materia de seguridad desde que gobierna la.ciudad, Sheinbaum Pardo destacó:

"La percepción nacional es la línea roja, pasó de 74 a 62% es decir 74 de cada 100 (año 2018) pensaban que había inseguridad en el país. Ahora solo son 62 de cada 100 y en la Ciudad de México a inicios del 2019 fue la época más complicada 85%, le preguntaban a 100 personas y 85 decían hay inseguridad en la ciudad. Pues eso disminuyó a 57% y particularmente de 2022 a 2023 hay una disminución muy sustantiva de 67 a 57% es casi 10%".

La jefa de gobierno de la capital del país, @Claudiashein informó que la percepción de inseguridad ciudadana en la #CDMX disminuyó de 85% en 2019 a 57% en 2023.



Aseguró que esto se debe a cuatro factores: "atención a la causas de la inseguridad, más y mejor Policía,… pic.twitter.com/BeyLM2zHoL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 24, 2023

Claudia Sheinbaum aseguró que estos logros se deben a los cuatro pilares de la estrategia de seguridad implementada durante su administración que son: atención a la causas de la inseguridad, más y mejor policía, inteligencia e investigación, y coordinación entre autoridades.

Sheinbaum destaca educación a jóvenes vulnerables para disminuir delincuencia

En materia de atención a los sectores más necesitados destacó lo realizado en materia de educación a jóvenes.

"No podríamos tener estos resultados si no atendemos primero las causas a los jóvenes particularmente. Las dos universidades que tenemos, la Rosario Castellanos, la Universidad de la salud a donde ya asiste 40,000 jóvenes, el incremento en el número de preparatorias, 7 preparatorias, más el programa Pilares que atiende en distintas colonias, 294 centros comunitarios de atención, educación, cultura, deporte, pero también programas como Barrio adentro, como el Jovenes en el barrio o como Reconecta con la paz, en donde atendemos de manera directa a los jóvenes que de alguna manera se han acercado a la delincuencia y los sacamos de esas prácticas".

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el @INEGI_INFORMA, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México está en los niveles más bajos desde 2013, año en el que se empezó a hacer esta medición. pic.twitter.com/TzpRtuq3rJ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 24, 2023

En los rubros de inteligencia y seguridad también destacó: "lo siguiente tiene que ver con la inteligencia Y la investigación, aumentamos de 15,000 a 74,000 cámaras, pero además hoy la policía, gracias a los diputados, cambiamos la ley y tienen la posibilidad de investigar y hacer inteligencia".

Ernestina Godoy y Omar García Harfuch presentaton cifras de disminución de incidencia delictiva

En el evento también estuvieron presentes la Fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch quién habló de las cifras de disminución de incidencia delictiva.

Confirmó el descenso de 60% en los delitos de alto impacto en la CDMX de 2019 a 2023.

En delito doloso -51%

Robo de vehículos con violencia -70% y

Robo vehículos sin violencia -54%.

"Son minimos historicos desde 1997", aseguró .

El titular de la @SSC_CDMX, @OHarfuch, aseguró que en la #CDMX existe disminución de incidencia delictiva y avances en la percepción de #inseguridad.



Los números relacionados a delitos, dijo, son registros mínimos históricos desde 1997.https://t.co/XqlR3W6lMU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 24, 2023

García Harfuch dijo que si bien aún falta por hacer de esta la ciudad más segura, si se está yendo por el lado correcto.

"Con estos resultados no queremos decir que ya estemos satisfechos pero es importante informar a la ciudadanía en qué estamos avanzando y que la Ciudad de México cuenta con una estrategia clara y definida de operación. Nuestro objetivo es que los habitantes de esta ciudad puedan vivir sin miedo y que confíen en su policía y que cuando pasan eventos lamentables que no se pueden evitar, lo que sí podemos evitar, y es nuestra responsabilidad, es que estos hechos queden impunes y ese es nuestro compromiso".

