Científicos encuentran compuestos de ARN en asteroide, ¿esto explicaría el origen de la vida?

Científicos hallaron un par de compuestos del Ácido Ribonucleico (ARN) en un asteroide, con lo cual es posible considerar que algunos elementos para el origen de la vida en la Tierra provienen del espacio exterior.

En el año 2019, la nave Hayabusa2, de la Agencia Espacial Japonesa, hizo una misión para explorar el meteorito Ryugu, el cual mide 90 metros de diámetro y es el más cercano a nuestro planeta. Las muestras, de color gris oscuro, recorrieron 250 millones de kilómetros a la Tierra y en los fragmentos de dicha roca, los expertos encontraron uracilo y niacina.

It’s been just over two years since @haya2e_jaxa returned to Earth and delivered home a sample from #asteroid #Ryugu. Results from the initial analysis have begun to come in, so what have we found out so far about this intriguing asteroid, and hints about our own planet? 📺 pic.twitter.com/fNoJU9NcZN — JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) February 10, 2023

El uracilo es uno de los componentes del ARN, molécula que posee instrucciones para la construcción y el funcionamiento de los seres vivos; mientras que la niacina, también conocida como vitamina B3 o ácido nicotínico, ayuda a convertir los alimentos consumidos en la energía que el cuerpo necesita, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

"Nuestro principal hallazgo es que el uracilo y la niacina están presentes en entornos extraterrestres y pueden haber llegado a la Tierra primitiva como componentes de asteroides y meteoritos", afirmó el astroquímico Yasuhiro Oba, de la Universidad de Hokkaido (Japón), autor principal de esta investigación publicada en la revista Nature Communications.

Samples obtained by the Japanese Space Agency's Hayabusa2 spacecraft in 2019 from the asteroid Ryugu suggests that some ingredients crucial for the advent of life arrived on Earth aboard rocks from space billions of years ago https://t.co/0g9dMeDn5E pic.twitter.com/35d0KdLkYB — Reuters (@Reuters) March 23, 2023

En ocasiones anteriores, los investigadores ya habían encontrado moléculas clave en meteoritos compuestos de carbono que habían caído en nuestro planeta. Sin embargo, existían dudas sobre si estos cuerpos se habían contaminado al contacto con la atmósfera en su aterrizaje.

Con la toma de estas muestras directas de un asteroide en órbita en el espacio exterior, lograron tener datos de un “entorno extraterrestre prístino”. Oba detalló que la extracción del material fue directamente en el meteorito, después la nave espacial regresó a la Tierra y su contenido fue trasladado a los laboratorios, sin posibilidad de tener contacto con algún contaminante terrestre.

¿Cuál es la importancia del ARN y el uracilo en el asteroide?

El uracilo es una de las cuatro bases nitrogenadas del ARN, el cual se empareja con la adenina en este ácido, mismo que es una cadena sencilla a diferencia del ADN (Ácido desoxirribonucleico).

El ARN está presente en todas las células vivas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos. Este ácido tiene diversos usos, ya sea como codificador, mensajero o de transferencia de información genética, así como regular la actividad entre las células de los organismos.

¿Cuál fue el origen de la vida en la Tierra?

La vida comenzó en el planeta Tierra hace aproximadamente unos cuatro billones de años. Aunque no hay pruebas precisas de cómo comenzó la vida, es posible que haya iniciado en el agua líquida, de acuerdo con los expertos.

La Agencia Espacial Europea apunta que muchos componentes químicos, que son vitales para el desarrollo de la vida, se pueden formar tanto en el espacio como en nuestro planeta y pudieron llegar a la Tierra con la caída de meteoritos. De alguna forma, estas sustancias se unieron y formaron otras moléculas más avanzadas, para después copiarse entre ellas y crecer.

Las primeras moléculas simples en el origen de la vida pudieron crearse en la atmósfera, específicamente, en los océanos. Justo las primeras partículas serían de ADN y ARN, afirma el portal especializado en evolución de la Universidad de Berkeley.

Posteriormente, dichas moléculas comenzaron a reproducirse, es decir, copiaron su material genético y lo transmitieron a sus descendientes. Después se envolvieron en una membrana celular, lo que derivó en seres pluricelulares, es decir, organismos más complejos.

Con información de Reuters.