¿Cuántos asteroides se acercarán a la Tierra en enero?

En enero pasarán cerca de la Tierra diferentes asteroides, uno de ellos supera en tamaño al Empire State de Nueva York, Estados Unidos, pero ¿suponen algún peligro para los habitantes del planeta?

De acuerdo con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el asteroide (7482) 1994 PC1 pasará cerca de nuestro planeta el próximo 18 de enero.

El cuerpo celeste mide un kilómetro de longitud, lo que equivale a dos veces y media la altura del Empire State, y que le valió la clasificación de “potencialmente peligroso” por su tamaño.

☄️Potentially Hazardous #asteroid 1994 PC1 will safely come as close as 2 mln of km from us next 18 Jan. #1994PC1



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El asteroide (7482) 1994 PC1 pasará a una distancia de aproximación de 0.013 unidades astronómicas, equivalentes a 1.9 millones de kilómetros, lo que no implica riesgo para la Tierra, según medios internacionales.

Enero, mes que tendrá el paso de cuatro asteroides

La actividad que se espera en el cielo durante enero incluye el viaje de otros asteroides, uno de ellos es el 2014YE15, de siete metros de ancho, que este Día de Reyes pasará a unos 7.4 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta.

El 7 de enero será el turno del asteroide 2020 AP1, que con sus cuatro metros de ancho pasará a un millón 740 mil kilómetros de la Tierra, según el tablero Asteroid Watch del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Mientras que el 9 de enero se acercará el cuerpo celeste denominado como 2022 AN, cuyo tamaño aproximado es de 16 metros, equivalentes a una casa de dos pisos. La NASA indicó que lo hará a un millón, 820 mil kilómetros de distancia.

|JPL/NASA

El último de los asteroides, identificado como 2013 YD48, pasará cerca de la Tierra el 11 de enero, a unos cinco millones 600 mil kilómetros de distancia, explicó JPL. El tamaño de este cuerpo celeste es de 104 metros, comparable con un edificio.

“El tablero Asteroid Watch muestra las próximas cinco aproximaciones a la Tierra dentro de 7.5 millones de kilómetros o 19.5 veces la distancia a la Luna”, señaló la NASA.

La agencia precisó que cuando un asteroide mide más de 150 metros, dentro de esta distancia de 7.5 millones de kilómetros, se denomina objeto potencialmente peligroso.

