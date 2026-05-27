¡Así la ZMG durante la noche! Explosión de tanque de gas sacude Tlaquepaque y atacan a balazos a un hombre en Tonalá

La madrugada para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, fue ajetreada debido a dos hechos dividios entre el caos y la violencia. Rescatistas y policías municipales de dos entidades distintas tuvieron que acudir a la explosio2n de un tanque de gas y un ataque a balazos.

Los incidentes ocurrieron durante la noche y madrugada de este martes 26 de mayo y miércoles 27 de mayo en distintas demarcaciones , obligando al despliegue de equipos de emergencia y elementos de seguridad.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue atacado a balazos en la Col. Jalisco en Tonalá, por sus medios fue trasladado hasta la Cruz Verde.



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Explota tanque de gas en Tlaquepaque

El primer reporte sucedió en la esquina de las calles Los Pinos y Los Colomos, dentro del Fraccionamiento Los Olivos en San Pedro Tlaquepaque. Los habitantes de la zona llamaron a los números de emergencia tras escuchar una fuerte explisón que provenía del patio de una de las viviendas; al llegar, los bomberos encontraron que un cilindro de gas LP había explotado, abriéndose por completo de forma vertical.

Heridos tras explosión de gas

Elementos de Protección Civil de la localidad señalaron que es sumamente raro observar este tipo de fallas donde el acero del contenedor queda totalmente abierto y desgarrado.

Al interior de la vivienda se encontraban dos personas de la tercera edad, quienes resultaron completamente ilesas y sin ninguna quemadura o herida. La zona quedó bajo el resguardo de los camiones de bomberos y de la policía municipal para asegurar la zona y que no suceda otro accidente.

Atacan a balazos a joven en Tonalá

¡Otro accidente! Elementos de la policía municipal recibieron alertas por detonaciones de arma de fuego en el municipio de Tonalá. El ataque se concentró en el cruce de las calles Tequila y Tecolotlán, una zona con bastante población, perteneciente a la colonia Jalisco, donde civiles armados dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar en un vehículo.

Herido de bala es trasladado al hospital

La víctima de la agresión armada recibió varios impactos de bala en el cuerpo; ante la gravedad de los hechos, el hombre decidió trasladarse a un centro médico por sus propios medios y atenderse de forma más rápida, pues la ambulancias no llegan de inmediato.

Hasta el momento, las autoridades médicas no han emitido un parte oficial sobre las zonas del cuerpo donde presenta las heridas ni el estado de gravedad en el que se encuentra.

🔴#ALMOMENTO | Un cilindro de gas explotó en un domicilio del Fracc. Los Olivos en Tlaquepaque, no reportaron lesionados.



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Recolectan múltiples casquillos en la escena

Elementos de la policía de Tonalá acordonaron la calle Tequila debido a que sobre el asfalto quedaron múltiples casquillos percutidos.

Los uniformados notificaron el hecho al Ministerio Público para que el personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco inicie con el levantamiento de los indicios balísticos y comience las investigaciones para identificar a los agresores.