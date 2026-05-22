Violencia en la UNAM: alumno es herido con cuchillo en CCH Sur pese a filtros de seguridad

En el CCH Sur un estudiante fue atacado con un arma punzocortante dentro de los baños del plantel este jueves 21 de mayo.

De acuerdo con testimonios de alumnos, un grupo de estudiantes logró ingresar al menos una navaja o cuchillo pese a los detectores de metal instalados tras el asesinato de un estudiante ocurrido en septiembre de 2025 dentro de la escuela.

El joven agredido fue identificado como Jesús, quien sufrió heridas en los brazos durante el ataque. Aunque la dirección del plantel informó mediante un comunicado que se trató de una “riña entre estudiantes”, parte de la comunidad estudiantil rechaza esa versión y asegura que fue una agresión directa contra el alumno.

Estudiantes cuestionan seguridad tras ataque en baños del CCH Sur

El caso provocó preocupación e indignación entre estudiantes y padres de familia, especialmente porque el plantel cuenta con medidas de seguridad reforzadas desde el homicidio registrado el año pasado.

🚨 Pese a los detectores de metal instalados tras el asesinato de un alumno en 2025, estudiantes del CCH Sur de la @UNAM_MX lograron ingresar un arma punzocortante y agredieron a Jesús dentro de los baños.



El joven resultó herido en los brazos. Autoridades hablan de riña, pero… pic.twitter.com/2GzsyC37SQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

Tras aquel crimen, las autoridades universitarias instalaron detectores de metal en los accesos para evitar el ingreso de armas y objetos peligrosos.

Alumnos señalan que, pese a las revisiones, todavía existen fallas en los filtros y vigilancia dentro de las instalaciones.

¿Qué dijo el CCH Sur sobre la agresión?

A través de un boletín oficial, la dirección del plantel confirmó que alrededor de las 11:25 horas se registró una riña en los baños del edificio N.

Según el comunicado, el estudiante lesionado recibió atención médica inmediata y acompañamiento por parte de autoridades escolares, incluyendo el área jurídica del colegio.

La institución también informó que se activaron protocolos internos para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil.

Comunidad estudiantil analiza paro de actividades

Tras lo ocurrido, estudiantes comenzaron a discutir la posibilidad de suspender actividades como protesta por la inseguridad dentro del plantel.

Integrantes de la comunidad estudiantil analizan si convocan a un paro para exigir mayores medidas de seguridad y garantías para asistir a clases sin riesgo.

Hasta el momento no existe una decisión definitiva, pero se prevé que este viernes puedan registrarse movilizaciones o suspensión de clases.

En redes sociales, alumnos expresaron temor por la violencia dentro de la escuela y cuestionaron que, pese a antecedentes graves, continúen ocurriendo agresiones con armas dentro del campus.