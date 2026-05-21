Riña fuera de control: hombre agrede a alumno del bachilleres en Amozoc, Puebla (VIDEO)

¡De no creerse! En Amozoc, Puebla, se registró una riña entre un alumno del Bachillerato Francisco I. Madero y un adulto mayor, que sin dudarlo comienza a golpear al adolescente.

A pesar de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió el reporte de inmediato, no se reportó ninguna persona detenida, lo que ha consternado a la comunidad.

Captan riña entre un alumno y un adulto en Amozoc, Puebla

Primeros reportes señalan que el agresor arribó a inmediaciones del plantel acompañado de varias personas. Con una actitud confrontativa, comenzó a discutir con un grupo de estudiantes, para después llegar a otro nivel de violencia.

Frente a la mirada de decenas de padres, el hombre comienza a propinar puñetazos y después golpea al alumno con un cinturón, sin que absolutamente nadie intervenga para detener la agresión.

En medio de la bulla, el hombre sigue subiendo el tono de la agresión, hasta que los compañeros se abalanzan contra él para defender al adolescente, que yace en el piso gravemente herido.

No hay detenidos durante riña en Amozoc, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc informó que tras recibir reportes del altercado, policías municipales se trasladaron al lugar con el fin de ponerle un alto a la riña.

Pero lo que más causó sorpresa fue que las autoridades reportaron que no hubo ninguna persona detenida, a pesar de que en el video se observa cómo el joven es brutalmente golpeado con un cinturón.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que rechazan cualquier acto de violencia que ponga en peligro la vida de los estudiantes:

“Ante el video que circula en redes sociales, donde se aprecia una riña en la que un adulto protagonizó una agresión contra estudiantes menores de edad en las afueras del Bachillerato Francisco I. Madero, en el municipio de Amozoc, reprobamos totalmente estos hechos de violencia”