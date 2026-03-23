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Lanzó gas lacrimógeno y lo atacó con un machete: Estudiante de secundaria agrede a su compañero en Guanajuato

Un estudiante de la secundaria Lázaro Cárdenas, en San Miguel Octopan, Guanajuato, fue hospitalizado tras ser agredido por un compañero con gas lacrimógeno y un arma blanca.

Alumno de secundaria de Guanajuato ataca a su compañero con gas lacrimógeno y un machete
Hasta ahora no hay respuesta oficial por parte de autoridades. |Especial - Pixabay

Escrito por: Jimena Romero

Una jornada normal de clases en la Secundaria General Lázaro Cárdenas en San Miguel Octopan, Celaya, Guanajuato, se convirtió en una escena de terror cuando un estudiante atacó a uno de sus compañeros.

El alumno utilizó gas lacrimógeno para nublar la vista del menor y con un machete en mano, lo agredió, dejando al estudiante con heridas graves.

Estudiante planeó emboscada contra su propio compañero

No fue una simple pelea de pasillo; el agresor había planeado todo para atacar a su compañero. Primero, lanzó gas lacrimógeno dentro del salón para inmovilizar a su víctima y sembrar el pánico entre los demás compañeros.

Entre la tos y la ceguera provocada por el químico, el atacante aprovechó para arremeter a golpes y finalmente utilizar un machete, provocándole al otro menor una herida de gravedad que lo mandó directo al quirófano.

Estudiante que agredió a su compañero en Guanajuato huyó

Lo que más indignación ha causado es la facilidad con la que el responsable se esfumó. Tras dejar a su compañero herido en el piso del salón, el joven salió de la escuela, sin que nadie, ni los maestros, hicieran algo por detenerlo o entregarlo a la policía.

Hasta el momento, el paradero del atacante es desconocido, y las autoridades de seguridad pública solo llegaron para confirmar que el alumno herido ya había sido trasladado al Hospital General de Celaya por personal de la propia dirección escolar.

"Esperemos que no sea de gravedad": dice la policía de Guanajuato

Bernardo Rafael Cajero Reyes, director de la Policía de Celaya, confirmó el uso del arma blanca dentro del plantel educativo. El funcionario señaló que el reporte oficial fue de una "riña", aunque los detalles del gas lacrimógeno sugieren algo mucho más premeditado.

Mientras el alumno afectado es valorado por médicos para determinar el alcance de sus heridas, la policía local espera que la salud del joven mejore.

No hay reacción de las autoridades educativas

A pesar de la gravedad del incidente, la dirección de la secundaria Lázaro Cárdenas y las autoridades escolares del estado no han emitido ningún tipo de declaración o actualización de la situación.

El caso ya estaría en manos de las autoridades correspondientes, que serán la encargadas de investigar cómo ocurrió el ataque y cómo es que el alumno logró meter gas lacrimógeno y un machete al plantel educativo.

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