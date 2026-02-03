Detienen en Culiacán a implicado en ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano

Un implicado directo en el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano fue detenido en Culiacán, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. La captura se realizó en un operativo coordinado por fuerzas federales, a casi dos semanas del atentado ocurrido el 28 de enero en la capital de Sinaloa .

¿Qué se sabe del detenido por el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán?

De acuerdo con la información oficial, el detenido tenía funciones clave dentro de la célula criminal vinculada al ataque armado : control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear la movilidad de autoridades y adquisición de drones.

Al mismo tiempo se detalló que las investigaciones continúan para identificar y detener al resto de los responsables del atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

Las autoridades detallaron que la detención forma parte de una serie de acciones simultáneas contra grupos generadores de violencia en Sinaloa . En despliegues recientes en Navolato y Culiacán, fuerzas federales y estatales realizaron detenciones adicionales y aseguraron armas largas, equipo táctico y vehículos con reporte de robo.

El balance de estos operativos incluye 16 personas detenidas presuntamente relacionadas con hechos violentos en la entidad, como parte de la estrategia para desarticular estructuras criminales y evitar la impunidad tras el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano .

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026

Cronología: Así fue el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

El ataque armado ocurrió el 28 de enero, en Culiacán, contra diputados de Movimiento Ciudadano, tras una comparecencia legislativa en el Congreso del Estado de Sinaloa.

