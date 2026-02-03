Detienen en Culiacán a implicado en ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano
Autoridades detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a un implicado en el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano; informó Omar García Harfuch.
Un implicado directo en el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano fue detenido en Culiacán, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. La captura se realizó en un operativo coordinado por fuerzas federales, a casi dos semanas del atentado ocurrido el 28 de enero en la capital de Sinaloa.
¿Qué se sabe del detenido por el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán?
De acuerdo con la información oficial, el detenido tenía funciones clave dentro de la célula criminal vinculada al ataque armado : control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear la movilidad de autoridades y adquisición de drones.
Al mismo tiempo se detalló que las investigaciones continúan para identificar y detener al resto de los responsables del atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.
Las autoridades detallaron que la detención forma parte de una serie de acciones simultáneas contra grupos generadores de violencia en Sinaloa . En despliegues recientes en Navolato y Culiacán, fuerzas federales y estatales realizaron detenciones adicionales y aseguraron armas largas, equipo táctico y vehículos con reporte de robo.
El balance de estos operativos incluye 16 personas detenidas presuntamente relacionadas con hechos violentos en la entidad, como parte de la estrategia para desarticular estructuras criminales y evitar la impunidad tras el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano.
En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026
El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i
Cronología: Así fue el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán
El ataque armado ocurrió el 28 de enero, en Culiacán, contra diputados de Movimiento Ciudadano, tras una comparecencia legislativa en el Congreso del Estado de Sinaloa.
- Minutos antes del ataque: Los diputados participaban en una comparecencia oficial. Al concluir antes de lo previsto, solicitaron retirarse del recinto para continuar con su agenda en la capital sinaloense.
- Salida del Congreso: Los legisladores abordaron su vehículo y tomaron el bulevar Niños Héroes, una de las vialidades principales de Culiacán, sin advertir movimientos inusuales.
- Intercepción en vía pública: Al llegar al cruce con Domingo Rubí, el vehículo fue cerrado por al menos tres sujetos armados, quienes descendieron y abrieron fuego de manera directa.
- El ataque armado: Los disparos impactaron la unidad. Sergio Torres resultó gravemente herido y Elizabeth Montoya sufrió lesiones severas durante el ataque armado registrado a plena luz del día.
- Huida de los agresores: Tras la agresión, los atacantes escaparon en un primer vehículo, el cual abandonaron minutos después. El hecho fue reportado al '911', lo que activó el despliegue policial.
- Cambio de vehículo: Posteriormente, los agresores despojaron una camioneta de una empresa comercial para continuar la huida rumbo al poniente de Culiacán; la unidad fue localizada más tarde en el sector Valle.
- Atención de emergencia: Servicios médicos arribaron al sitio del ataque armado y trasladaron a los diputados de Movimiento Ciudadano a hospitales de la ciudad.
- Seguimiento del caso: La Fiscalía abrió una investigación por homicidio calificado en grado de tentativa. Días más tarde, se confirmó la detención de un implicado clave en la logística del ataque armado.