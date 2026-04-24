Declaraciones de Donald Trump HOY 24 de abril: Autoriza uso de fuerza letal contra marina iraní y envía funcionarios a conversaciones de paz en Pakistán

Parece ser que la edad no detiene a Donald Trump y en este segundo mandato ha estado más activo que nunca. A su estilo ha logrado acomodar la política internacional a favor de Estados Unidos y aunque este 24 de abril no ha realizado la cantidad de declaraciones públicas a las que nos tiene acostumbrados, sí ha mantenido encendida la conversación con las de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

En Azteca Noticias te mantendremos al tanto de las actividades del mandatario estadounidense.

Estados Unidos da luz verde al uso de fuerza letal contra la marina de Irán

La tensión escaló al máximo nivel. Karoline Leavitt anunció que Donald Trump autorizó al Departamento de Guerra a usar fuerza letal y ataques directos contra los barcos iraníes si lo consideran necesario.

Según el gobierno estadounidense, la marina de Irán ha pasado de ser una potencia en el Medio Oriente a actuar como un grupo de 'piratas'.

.@PressSec: The Iranian navy, which was once the most powerful naval fleet in the Middle East, has now been reduced to piracy, and @POTUS, as Commander-in-Chief, has given the green light and authorization to @DeptofWar to take lethal and kinetic action if they deem necessary. pic.twitter.com/Hbz9UR8qiV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 24, 2026

'La marina iraní, que alguna vez fue la flota naval más poderosa del Medio Oriente, ahora se ha reducido a la piratería; y el Presidente, como Comandante en Jefe, ha dado luz verde y autorización al Departamento de Guerra para tomar acciones letales y cinéticas si lo consideran necesario'.

J.D. Vance y Marco Rubio se quedan en EU para vigilar la negociación con Irán

Mientras la comitiva viaja a Pakistán, el vicepresidente J.D. Vance se quedará en Washington junto a Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Leavitt explicó que todo el equipo de seguridad nacional estará en alerta máxima para recibir actualizaciones en tiempo real sobre las pláticas.

.@PressSec: "@VP remains deeply involved in this entire process, and he'll be standing by here in the United States, along with @POTUS, and @SecRubio, and the entire national security team for updates." https://t.co/FzZtv80xa1 pic.twitter.com/MnPszIdh3s — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 24, 2026

'El vicepresidente sigue profundamente involucrado en todo este proceso, y estará aquí en los Estados Unidos, junto con el Presidente, el Secretario Rubio y todo el equipo de seguridad nacional para recibir actualizaciones'.

El yerno de Trump viajará a Pakistán para negociar con Irán

Jared Kushner, quien es el yerno del presidente Donald Trump y ahora trabaja como enviado especial de paz, se va mañana mismo a Pakistán. La Casa Blanca confirmó que el gobierno de Irán fue el que pidió esta reunión frente a frente para tratar de calmar las cosas. Este viaje es clave para la llamada 'Operación Furia Épica' y se da justo cuando el precio del petróleo anda por las nubes, casi en los 94 dólares.

"I can confirm @SEPeaceMissions and @jaredkushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks," announces @PressSec.



"The Iranians reached out, as @POTUS called on them to do, and asked for this in-person conversation." pic.twitter.com/iz3lfZ0hsi — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 24, 2026

'Puedo confirmar que Steve Witkoff y Jared Kushner saldrán de nuevo hacia Pakistán mañana por la mañana para participar en conversaciones', anunció Leavitt..

'Los iraníes se pusieron en contacto, tal como el Presidente les pidió, y solicitaron esta conversación en persona'.