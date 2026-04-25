¿Adiós a la inyección letal? Trump aprueba ejecutar a reos federales a tiros; ya hay 44 candidatos a la pena de muerte

El gobierno de Estados Unidos acaba de dar un giro drástico a su sistema de justicia penal. A través del Departamento de Justicia, la administración de Donald Trump anunció la reactivación de la pena de muerte a nivel federal, eliminando de tajo la pausa impuesta durante el mandato de Joe Biden.

Pero esto no termina ahí, además del regreso de las ejecuciones, se implementará un nuevo método de la época de Miguel Hidalgo o Maximiliano de Habsburgo: MATAR PRISIONEROS FEDERALES A TIROS, o sea, se aprobaron de nueva cuenta los fusilamientos.

Esta polémica resolución viene porque la administración del mandatario busca meterle presión a los castigos máximos que habían quedado en el limbo legal. Y ya hay quienes podrían ser los primeros en pasar por estas penas: 44 internos, entre los cuales están miembros de la Mara Salvatrucha o 'MS-13' e inmigrantes indocumentados.

The Justice Department Takes Actions to Strengthen the Federal Death Penalty



“The prior administration failed in its duty to protect the American people by refusing to pursue and carry out the ultimate punishment against the most dangerous criminals, including terrorists, child… pic.twitter.com/AXIbJ8LZ0Q — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 24, 2026

¿Por qué cambiar la inyección letal por armas de fuego?

Durante años, la práctica de la ejecución federal dependía del pentobarbital (fármaco para la eutanasia). Sin embargo, el gobierno de Biden detuvo los procedimientos porque ‘podrían causar un dolor innecesario’, violando así la Octava Enmienda (‘Los castigos no deben degradar la dignidad humana’).

Además, la constante negativa de las empresas farmacéuticas a vender estos químicos al gobierno generó un tremendo aprieto logístico.

Para resolver este estancamiento, el fiscal general interino, Todd Blanche, ordenó a la Oficina Federal de Prisiones readaptar el protocolo de inyección letal, pero con una cláusula explosiva: ampliar los métodos para incluir el uso de armas de fuego.

Adiós a los retrasos legales para los sentenciados

Este plan, según el Departamento de Justicia, busca quitar la enorme burocracia que permite a los abogados defensores retrasar las sentencias por AÑOS. Las nuevas disposiciones limitarán drásticamente las peticiones de clemencia y agilizarán la revisión del hábeas corpus (la garantía que evita torturas, tratos inhumanos y ladesaparición forzada de personas).

Básicamente, quieren cerrar de golpe las ‘ventanas’ legales. Una vez que un juez dicte la sentencia máxima, la intención es que el camino hacia la ejecución sea directo y sin escalas.

En este escenario, la pena de muerte vuelve a ser una prioridad real en la agenda de seguridad de Estados Unidos, y el gobierno de Donald Trump está dispuesto a usar cualquier método legal disponible para llevarla a cabo.