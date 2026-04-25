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¿Adiós a la inyección letal? Trump aprueba ejecutar a reos federales a tiros; ya hay 44 candidatos a la pena de muerte

Donald Trump reactiva la pena de muerte a nivel federal y autoriza las ejecuciones a tiros (fusilamientos) ante la falta de inyección letal en Estados Unidos.

Una vista exterior de la entrada de la Penitenciaría Federal de EE. UU. al atardecer, que muestra muros altos fortificados con alambre de espino y torres de guardia. En primer plano, sobre una mesa de metal, se ven jeringas y viales médicos junto a un maletín de armas duro, lo que ilustra visualmente el contexto de las políticas de pena de muerte federal de la administración Trump y las medidas del Departamento de Justicia para reanudar las ejecuciones, incluyendo la inyección letal y métodos alternativos.
Pena de muerte en EU: Trump aprueba ejecutar a tiros a reos federales; hay 44 en la mira | Generada con IA

Escrito por: Viridiana Castillo

El gobierno de Estados Unidos acaba de dar un giro drástico a su sistema de justicia penal. A través del Departamento de Justicia, la administración de Donald Trump anunció la reactivación de la pena de muerte a nivel federal, eliminando de tajo la pausa impuesta durante el mandato de Joe Biden.

Pero esto no termina ahí, además del regreso de las ejecuciones, se implementará un nuevo método de la época de Miguel Hidalgo o Maximiliano de Habsburgo: MATAR PRISIONEROS FEDERALES A TIROS, o sea, se aprobaron de nueva cuenta los fusilamientos.

Esta polémica resolución viene porque la administración del mandatario busca meterle presión a los castigos máximos que habían quedado en el limbo legal. Y ya hay quienes podrían ser los primeros en pasar por estas penas: 44 internos, entre los cuales están miembros de la Mara Salvatrucha o 'MS-13' e inmigrantes indocumentados.

¿Por qué cambiar la inyección letal por armas de fuego?

Durante años, la práctica de la ejecución federal dependía del pentobarbital (fármaco para la eutanasia). Sin embargo, el gobierno de Biden detuvo los procedimientos porque ‘podrían causar un dolor innecesario’, violando así la Octava Enmienda (‘Los castigos no deben degradar la dignidad humana’).

Además, la constante negativa de las empresas farmacéuticas a vender estos químicos al gobierno generó un tremendo aprieto logístico.

Para resolver este estancamiento, el fiscal general interino, Todd Blanche, ordenó a la Oficina Federal de Prisiones readaptar el protocolo de inyección letal, pero con una cláusula explosiva: ampliar los métodos para incluir el uso de armas de fuego.

Adiós a los retrasos legales para los sentenciados

Este plan, según el Departamento de Justicia, busca quitar la enorme burocracia que permite a los abogados defensores retrasar las sentencias por AÑOS. Las nuevas disposiciones limitarán drásticamente las peticiones de clemencia y agilizarán la revisión del hábeas corpus (la garantía que evita torturas, tratos inhumanos y ladesaparición forzada de personas).

Básicamente, quieren cerrar de golpe las ‘ventanas’ legales. Una vez que un juez dicte la sentencia máxima, la intención es que el camino hacia la ejecución sea directo y sin escalas.

En este escenario, la pena de muerte vuelve a ser una prioridad real en la agenda de seguridad de Estados Unidos, y el gobierno de Donald Trump está dispuesto a usar cualquier método legal disponible para llevarla a cabo.

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