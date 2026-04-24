Benjamín Netanyahu se sometió a tratamiento contra cáncer de próstata, ¿Qué otros problemas de salud ha tenido?
Benjamín Netanyahu confirma que enfrentó cáncer de próstata en secreto. No es la primera vez que su salud se encuentra delicada, ocultó el diagnóstico durante dos meses.
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló que superó con éxito un tratamiento contra un tumor maligno en la próstata detectado en etapa temprana.
A sus 76 años, el mandatario confirmó mediante su informe médico anual que la lesión —de apenas nueve milímetros— fue eliminada mediante radioterapia y que actualmente se encuentra en "excelente condición física". Netanyahu justificó haber mantenido el diagnóstico en secreto durante los últimos dos meses para evitar que el gobierno de Irán utilizara su estado de salud como "propaganda falsa" en medio de la escalada bélica que ambos países mantienen desde febrero.
Netanyahu revela que se sometió discretamente a un tratamiento para un cáncer de próstata que no había sido divulgadohttps://t.co/XAlMkbBwLJ— CNN Chile (@CNNChile) April 24, 2026
El diagnóstico de cáncer del Primer Ministro
El hallazgo se produjo durante un chequeo rutinario tras una cirugía de próstata benigna realizada en diciembre de 2024.
El equipo médico, liderado por el Dr. Aron Popovtzer del Centro Médico Hadassah, detectó la lesión mediante una resonancia magnética. Netanyahu optó por la radioterapia dirigida en lugar del simple monitoreo, logrando que el tumor desapareciera por completo sin dejar rastro de metástasis.
El informe firmado este lunes por sus médicos personales asegura que las pruebas de laboratorio y de esfuerzo son normales, confirmando que el líder israelí goza de plena salud para ejercer sus funciones.
היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026
ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.
אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:
1 - ברוך השם, אני בריא.
2 - אני בכושר גופני מצויין.
3 - הייתה לי בעיה…
No había revelado su diagnóstico de cáncer por la guerra con Irán
La revelación pone fin a meses de especulaciones sobre la vitalidad del mandatario. En marzo pasado, Teherán difundió rumores sobre la presunta muerte de Netanyahu, los cuales fueron desmentidos en su momento con un video del primer ministro en una cafetería de Jerusalén, aunque dicha grabación fue señalada por críticos como una posible creación de Inteligencia Artificial (IA).
"Cuando recibo información a tiempo sobre un peligro potencial, quiero abordarlo de inmediato. Esto es cierto a nivel nacional y también a nivel personal", escribió Netanyahu en redes sociales, lanzando un dardo indirecto a sus jefes de seguridad por la falta de advertencias previas al ataque del 7 de octubre de 2023.
Tiene antecedentes médicos delicados
A pesar de su salud actual, el historial médico de Netanyahu ha sido complejo en los últimos años:
- 2023: Se le colocó un marcapasos de urgencia tras un bloqueo cardíaco transitorio.
2024: Fue intervenido quirúrgicamente por una hernia.
La noticia de su recuperación coincide con la confirmación de la prórroga de la tregua con el Líbano por tres semanas adicionales y su próxima visita a la Casa Blanca para negociar un acuerdo de paz duradero con la mediación de Estados Unidos.