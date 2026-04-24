Benjamín Netanyahu se sometió a tratamiento contra cáncer de próstata, ¿Qué otros problemas de salud ha tenido?

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló que superó con éxito un tratamiento contra un tumor maligno en la próstata detectado en etapa temprana.

A sus 76 años, el mandatario confirmó mediante su informe médico anual que la lesión —de apenas nueve milímetros— fue eliminada mediante radioterapia y que actualmente se encuentra en "excelente condición física". Netanyahu justificó haber mantenido el diagnóstico en secreto durante los últimos dos meses para evitar que el gobierno de Irán utilizara su estado de salud como "propaganda falsa" en medio de la escalada bélica que ambos países mantienen desde febrero.

Netanyahu revela que se sometió discretamente a un tratamiento para un cáncer de próstata que no había sido divulgadohttps://t.co/XAlMkbBwLJ — CNN Chile (@CNNChile) April 24, 2026

El diagnóstico de cáncer del Primer Ministro

El hallazgo se produjo durante un chequeo rutinario tras una cirugía de próstata benigna realizada en diciembre de 2024.

El equipo médico, liderado por el Dr. Aron Popovtzer del Centro Médico Hadassah, detectó la lesión mediante una resonancia magnética. Netanyahu optó por la radioterapia dirigida en lugar del simple monitoreo, logrando que el tumor desapareciera por completo sin dejar rastro de metástasis.

El informe firmado este lunes por sus médicos personales asegura que las pruebas de laboratorio y de esfuerzo son normales, confirmando que el líder israelí goza de plena salud para ejercer sus funciones.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

No había revelado su diagnóstico de cáncer por la guerra con Irán

La revelación pone fin a meses de especulaciones sobre la vitalidad del mandatario. En marzo pasado, Teherán difundió rumores sobre la presunta muerte de Netanyahu, los cuales fueron desmentidos en su momento con un video del primer ministro en una cafetería de Jerusalén, aunque dicha grabación fue señalada por críticos como una posible creación de Inteligencia Artificial (IA).

"Cuando recibo información a tiempo sobre un peligro potencial, quiero abordarlo de inmediato. Esto es cierto a nivel nacional y también a nivel personal", escribió Netanyahu en redes sociales, lanzando un dardo indirecto a sus jefes de seguridad por la falta de advertencias previas al ataque del 7 de octubre de 2023.

Tiene antecedentes médicos delicados

A pesar de su salud actual, el historial médico de Netanyahu ha sido complejo en los últimos años:

