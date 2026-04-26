Terror en la Feria de Sevilla, España: El impactante momento en que se rompe un cable de la atracción ‘Steel Max'; hay cuatro heridos

La Feria de Abril de Sevilla 2026 ha vivido uno de sus momentos más tensos tras registrarse un fallo crítico en la zona de atracciones. Durante la última jornada, los asistentes a la famosa ‘Calle del Infierno’ presenciaron un accidente en la atracción ‘Steel Max’.

Este dispositivo de tipo catapulta sufrió la rotura de uno de sus cables tensores principales mientras estaba en pleno funcionamiento.

El incidente ocurrió en segundos, desatando el caos y obligando a la intervención inmediata de Protección Civil y Bomberos.

🚨 #ALERTA | Cuatro heridos leves tras un accidente en la atracción "Steel Max", un tirachinas gigante de la Feria de Abril en Sevilla, España. Uno de los cables se soltó durante el funcionamiento, dejando a dos menores atrapados en la cápsula hasta su rescate por los servicios… pic.twitter.com/U5ElOyk8Mk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 25, 2026

¿Qué pasó exactamente con la atracción 'Steel Max'?

Según los peritajes, mientras la cápsula se preparaba para un lanzamiento, la atracción ‘Steel Max’ perdió tensión súbitamente.

Uno de los anclajes de acero se zafó, provocando que la estructura donde viajan los usuarios quedara parcialmente descolgada y sin control.

El cable suelto generó un efecto tipo ‘látigo que alcanzó a varias personas que se encontraban en las inmediaciones de la base.

ÚLTIMA HORA

😲 Se rompe un cable en la atracción 'Superman' de la Calle del Infierno en la Feria de Sevilla



👮‍♂️ Policía Nacional y Protección Civil ayudan a bajar la plataforma esférica donde estaban los usuarios pic.twitter.com/vu9pu53BaH — COPE Sevilla (@COPESevilla) April 24, 2026

El sonido metálico al romperse alertó a todo el recinto, transformando las luces y la música en una escena de angustia colectiva.

Rescate y estado de las víctimas

El percance en la atracción ‘Steel Max’ dejó un total de cuatro heridos.

Dos personas quedaron atrapadas dentro de la cabina y quedaron suspendidos a varios metros de altura durante el rescate.

Los equipos de emergencia lograron bajarlos de forma segura tras maniobras complejas utilizando grúas de gran alcance.

🔴Bomberos precinta la atracción Steel Max tras un accidente ocurrido durante su funcionamiento en la Calle del Infierno, a las 20:20 h.

Cuatro personas han resultado lesionadas de carácter leve, siendo atendidas in situ y posteriormente trasladadas dos de ellas (las que viajaban… pic.twitter.com/zXl7mv0JEt — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) April 24, 2026

El resto de heridos fueron otros asistentes a la Feria de Sevilla que pasaban por ahí al momento del incidente y sufrieron contusiones leves por el impacto de objetos desprendidos tras la rotura del cable.

Investigación y clausura de la zona

Tras el desalojo preventivo, la atracción ‘Steel Max’ fue precintada por la policía local para iniciar las investigaciones correspondientes.

El Ayuntamiento de Sevilla informó que llevará a cabo una revisión de los certificados de montaje que, supuestamente, estaban en regla para esta edición.

Actualmente, los cuatro afectados se recuperan de lesiones leves, mientras los videos del accidente continúan viralizándose en las redes sociales.