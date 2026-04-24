Tormentas azontan Oklahoma, ciudad que se encuentra en una de las zonas más temidas de Estados Unidos: El Callejón de los Tornados | VIDEO

Una serie de tornados en Oklahoma, en el medio oeste de Estados Unidos, dejó al menos a diez heridos, además de que provocó importantes daños materiales, de acuerdo con reportes de medios locales.

El fenómeno impactó principalmente el norte del estado durante la jornada del jueves 23 de abril de 2026, generando una movilización inmediata de equipos de emergencia y activando alertas meteorológicas para la región del Callejón de los Tornados.

🚨 Massive tornado as it moved near Vance Air Force Base, OK. #okwx

🎥: Joshua O’Reilly pic.twitter.com/iR5NnFYsEs — Scott 🇺🇸 (@RandomHeroWX) April 24, 2026

¿Dónde impactaron los tornados en Oklahoma?

Uno de los puntos más afectados por la serie de tornados fue la zona de Enid, justo en donde se ubica la Vance Air Force Base. Autoridades de la base militar confirmaron que al menos un tornado impactó directamente sus instalaciones, lo que obligó a activar protocolos de seguridad para verificar que todo el personal se encontrara a salvo.

Imágenes difundidas por medios locales muestran escombros volando y estructuras dañadas, evidenciando la fuerza del fenómeno, que de acuerdo con autoridades locales del condado de Garfield, al menos 10 personas resultaron lesionadas, aunque la mayoría con heridas menores.

WATCH: Video from a plane shows powerful storms and a tornado near Enid, Oklahoma earlier. pic.twitter.com/BAidCfRrFP — Resist Wire (@ResistWire) April 24, 2026

Cabe señalar que equipos de rescate realizaron operativos de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas, mientras hospitales locales atendían a los afectados.

El alcalde de Enid, David Mason, confirmó que policías y bomberos trabajaron de forma coordinada, además de que pidió a la población evitar las áreas dañadas, especialmente Grayridge.

'A LOT OF DEVASTATION': David Mason, the mayor of Enid, Oklahoma, joins FOX Weather to recount the violent tornado that tore through the city Thursday night, causing extensive damage to dozens of homes and buildings. Mason said there has been an outpouring of support from local… pic.twitter.com/zwO9dmYwxh — FOX Weather (@foxweather) April 24, 2026

Advertencia por tormentas severas en el Callejón de los Tornados

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS por sus siglas en inglés), emitió advertencias por tormentas severas y tornados, alertando sobre riesgos adicionales como:

Granizo del tamaño de pelotas de golf



Daños en techos, ventanas y vehículos



Caída de árboles y escombros peligrosos.



Además, recomendó a la población resguardarse en habitaciones interiores en el nivel más bajo de los edificios. Datos satelitales confirmaron que un poderoso sistema de tormentas se desplazó con fuerza sobre el norte de Oklahoma, intensificando el riesgo de nuevos tornados y condiciones climáticas extremas.

Tornado Warning continues for Glencoe OK until 11:30 PM CDT pic.twitter.com/V38AWwfO3X — NWS Tornado (@NWStornado) April 24, 2026

¿Qué es el “Callejón de los Tornados”?

El Callejón de los Tornados (Tornado Alley) es una región en las Grandes Llanuras de Estados Unidos, principalmente entre los estados de Texas, Oklahoma, Kansas y Nebraska, justo en donde ocurren tornados con alta frecuencia. Esto esel gran medida a que en esa región se registra el choque de aire cálido y húmedo del Golfo de México con aire frío y seco de las Rocosas en Estados Unidos.

El paso de los tornados deja una escena de destrucción y alerta en Estados Unidos; con fenómenos cada vez más intensos, surge una pregunta clave: ¿están las ciudades preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes?