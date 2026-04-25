Lo que comenzó como un día de paseo de una familia de Gales, terminó convirtiéndose en una historia que ya le dio la vuelta al mundo. Evie, una niña de diez años y amante de la naturaleza, encontró un ajolote mexicano debajo de un puente en Reino Unido, un hallazgo que expertos califican como único y extraordinario.

La menor descubrió al anfibio mientras jugaba en aguas poco profundas del río Ogmore, en las cercanías del puente Dipping, en el pueblo de Merthyr Mawr. El ejemplar mexicano, que mide unos 23 centímetros de largo, estaba acurrucado entre las rocas y presentaba lesiones visibles en la cola y el abdomen.

Sorprendente hallazo de ajolote mexicano en Reino Unido

De acuerdo con especialistas del Natural History Museum y centros de conservación británicos, se trataría del primer hallazgo documentado de un ajolote en estado salvaje en Reino Unido.

Chris Newman, director del National Centre for Reptile Welfare, señaló que no existían registros previos de avistamientos similares en el país: “Es una situación bastante singular. La niña probablemente le salvó la vida”, explicó el experto.

De los videojuegos al mundo real ¿Cómo llegó un ajolote mexicano a Reino Unido

En años recientes, el ajolote ganó enorme popularidad gracias a su aparición en videojuegos como Minecraft y Roblox, lo que impulsó su demanda como mascota.

Expertos advierten que esto ha provocado compras impulsivas, además del abandono de ejemplares, una posible explicación de cómo llegó uno hasta Reino Unido.

¿Qué es un ajolote y por qué está en peligro?

Cabe señalar que el ajolote mexicano es una salamandra originaria de nuestro país, especialmente de la zona lacustre de Xochimilco. A diferencia de otras salamandras, nunca completa la metamorfosis, por lo que conserva sus branquias externas durante toda su vida, además de que permanece en el agua.

Además, es famoso por su asombrosa capacidad de regenerar extremidades, ojos e incluso partes del cerebro, lo que lo ha convertido en objeto de estudio científico a nivel mundial. Sin embargo, en la naturaleza la especie está en peligro crítico de extinción, con estimaciones que la sitúan entre 50 y mil ejemplares silvestres.

“Dippy”, el nuevo fenómeno escolar

La familia decidió llevar al ajolote mexicano a su casa en Leicester y lo bautizó como “Dippy”, en honor al lugar donde fue encontrado. Después de consultar con especialistas, recibieron autorización para conservarlo en un acuario adecuado. La historia ya se volvió viral entre compañeros de escuela y amantes de la naturaleza.

El hallazgo no solo asombra por lo improbable, sino que vuelve a poner en el centro la conversación sobre la conservación del ajolote mexicano; ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger una de las especies más emblemáticas de México?