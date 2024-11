“Tomó vuelo y me dio con el puñal; dijo ‘te voy a matar’": Sobreviviente a agresor del Metro Tacubaya

Sobrevivió a una historia de terror en el Metro Tacubaya de la Ciudad de México . Es Plácido, un hombre de 61 años, que regresaba de trabajar cuando un joven lo atacó con un cuchillo en la estación de la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto.

“Yo vendo diario periódico ahí en Tacubaya. Lo que pasa es que yo me volteé cuando el señor me atacó así con el puñal, como que tomó vuelo y me dio con el puñal acá atrás, ahí es cuando me empezó a patear el rostro y todo eso”, relató.

Agresor del Metro Tacubaya hirió a usuarios en las escaleras

Con un ojo hinchado y puntos en la barbilla, Plácido compartió que quedó paralizado cuando escuchó que el agresor se acercaba a él. “Sí, este, me dijo que ‘te voy a matar’ cuando me agredió".

—¿Antes de eso escuchó a la gente gritar o algo?

Sí, a la gente, porque de hecho ahí donde están las escaleras andaba agrediendo a otras personas.

Plácido y Carlos, otro de los cuatro heridos, ya fueron dados de alta del Hospital General “Rubén Leñero”.

Más víctimas de agresión en Metro Tacubaya siguen hospitalizados

De acuerdo con la Secretaría de Salud, una persona más continúa en ese lugar y se encuentra estable. Mientras tanto, el otro usuario está en el Hospital Magdalena de las Salinas, grave pero estable.

Según familiares, la aseguradora del Metro se ha hecho cargo de los gastos médicos y les darán seguimiento en hospitales privados a quienes ya están en casa.

“Cualquier cosa, ellos iban a estar al pendiente y así espero, más que nada, la verdad porque ahorita sí, pero ya después a lo mejor se olvidan o no contestan”, dijo Ivonne, hija de víctima de agresión.

Piden que medidas de seguridad en el Metro de CDMX se refuercen

También piden que las medidas de seguridad en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México mejoren para que esta escena de violencia jamás se vuelva a repetir.

“Sí, claro, sobre todo detector de armas filosas y así y pues que los policías estuvieran más al tanto de su trabajo”, expresó Katia, esposa de víctima de agresión.