En diciembre de 2024, una camioneta blanca impactó violentamente contra el vehículo de Carlos, el cual estaba estacionado y cubierto frente a su domicilio. Gracias a las cámaras de videovigilancia, el presunto responsable fue plenamente identificado: Néstor Moya García, vecino del afectado. A pesar de la evidencia visual y de la confesión directa del implicado, la Fiscalía Territorial en Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), ha postergado el caso indefinidamente.

“No, no, no, no. Sí ese es mi coche, sí…Pues si fue mi esposa, pues yo llamo al seguro y se arregla”, declaró Néstor tras ser confrontado por la vigilancia del fraccionamiento Club de Golf México.

Pero nunca se arregló. Carlos y su familia presentaron pruebas suficientes: video del choque, testimonios y la confesión grabada. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el caso podría tardar al menos dos años en procesarse, un plazo que ha generado indignación entre especialistas.

¿Qué está fallando en el sistema de justicia mexicano?

La penalista Diana Cristal González Obregón, redactora del Código Penal Federal, fue clara:

Es un tiempo excesivo, hablando de que en este caso en particular, prácticamente se le llegó con la mesa puesta al MP. Se le aportó absolutamente todo.

Según el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 3 días para aceptar las pruebas presentadas. De no hacerlo, el afectado puede acudir ante un juez de control. Pero incluso con este recurso legal, muchas víctimas enfrentan obstáculos burocráticos que ralentizan o bloquean por completo el acceso a la justicia.

“La justicia tiene que hacerse pronta y expedita y 6 meses es demasiado tiempo”, enfatizó Miguel Guzmán, experto en seguridad vial.

¿Qué opciones legales existen cuando el MP no hace su trabajo?

La penalista González Obregón explicó que el ciudadano puede exigir el cumplimiento de la ley por varias vías:

Si el MP no funciona, hay que quitarlo. Hay que meter una queja. Hay que meter un escrito ante su jefe que es el responsable, ante el fiscal, ante la fiscal general y acudir a la unidad anticorrupción.

A pesar de todo, el Ministerio Público Alan Javier García Valadez de la Fiscalía Territorial en Tlalpan no ha dado respuesta concreta. Ni siquiera la aseguradora respondió con responsabilidad, de acuerdo con Carlos.

El seguro empezó con, dándole largas y me quiso cambiar la situación diciendo que el responsable era yo, que el que tenía que pagar era yo porque me estaba echando de reversa.

Víctimas pueden pedir indemnización por gastos materiales, días sin trabajar y transporte alternativo

El daño no ha sido solo material. Las afectaciones emocionales, familiares y económicas acumuladas en más de medio año ascienden a casi un millón de pesos, según cálculos de sus abogados. El vocero de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Carlos O. Jiménez, recordó:

Si tú manejas un vehículo y le haces daño a una persona o a un bien, y eres responsable, tienes que hacer valer o hacer frente a esta reparación, con seguro o sin seguro.

¿Dónde se origina la impunidad en México?

Este caso refleja con crudeza cómo la impunidad, alimentada por la incompetencia de los Ministerio Públicos de México, sigue siendo uno de los mayores retos del sistema judicial mexicano. Porque mientras que el régimen se concentra en cooptar y destruir el Poder Judicial, ignora el lugar donde se originan los problemas de justicia en México: las fiscalías, las cuales dependen del Poder Ejecutivo.

Carlos concluye: “Pues me afecta mucho tanto a mí como a mi familia porque ya no podemos hacer nuestra vida normal.”