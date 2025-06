¡Terror en el Ajusco! Choferes de transporte público son amenazados por el crimen organizado

El crimen organizado ya opera intensamente en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, afectando gravemente a choferes y usuarios del transporte público. Hombres armados exigen cuotas millonarias y amenazan con violencia, generando un clima de inseguridad que obliga a muchos conductores a dejar de trabajar o evitar la noche.

¿Y la seguridad? Mientras tanto, las autoridades mantienen cifras oficiales que contrastan con la realidad de quienes viven y trabajan en esta zona del sur de la Ciudad de México.

Crimen organizado y extorsiones en el Ajusco de CDMX

Uno de los sectores más afectados en la zona sur de la CDMX son los operadores del transporte público y sus usuarios. Choferes de diversas rutas que transitan por el Ajusco advierten que ya no salen tranquilos a trabajar. Incluso a sus bases han arribado hombres armados que les exigen la llamada “cuota”.

“Dicen que son de ciertos cárteles y pues si se presentan con armas largas, armas metralletas, de 9 milímetros, 45 son armas grandes, entonces si es peligroso”, comenta un chofer.

Altas sumas y amenazas: El resultado de la violencia en México

Las cifras que les piden estos delincuentes no son cualquier suma de dinero.“Les han pedido hasta 500 mil pesos y 20 mil pesos semanales”, revela un chofer. Además, utilizan llamadas telefónicas para advertir que, si no pagan, tendrán que atenerse a las consecuencias. “Si no les dan el dinero, van a matar a su familia, les van a quemar los camiones o a ellos mismos los van a matar”, añade el conductor.

A las extorsiones se suman interminables asaltos, que ya han provocado el retiro de muchos conductores o que prefieran dejar de trabajar antes de que anochezca: “Dicen bye, nos vemos, ya no quieren saber de la noche, pero somos muy necesarios porque hay mucha gente que trabaja”, expresa un chofer.

Los usuarios del transporte público también enfrentan miedo constante ante la delincuencia y la vandalización de camiones, que buscan amedrentar a los choferes para que entreguen la cuota: “Aparte de la inseguridad, pues este tipo de personas que están organizados para hacer mal afectan las unidades… le quitan refacciones y eso los ponen en riesgo porque si no detectan a tiempo que puede haber una falla, pues es involucrar a todo el pasaje que haga uso del servicio”, explica un chofer.

Estas son las historias que viven diariamente decenas de choferes y usuarios en el Ajusco, quienes no dudan en decir que están solos. Todo esto ocurre mientras se mantienen declaraciones oficiales que aseguran que la ciudad continúa a la baja en incidencia delictiva e impunidad.