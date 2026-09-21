Ataque en San Martín de las Flores: Balean y golpean a 3 jóvenes en Tlaquepaque; así la Zona Metropolitana de Guadalajara

La madrugada de este lunes 21 de septiembre se vivió una madrugada violenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara; se registró una intensa movilización policiaca afuera de una institución de salud tras el ingreso de tres jóvenes agredidos en calles de la colonia San Martín de las Flores.

Así fue cómo ocurrieron los hechos y el reporte de su salud de los lesionados.

Los policías municipales resguardan la zona mientras las autoridades inician las investigaciones.

Balacera y agresión en San Martín de las Flores

Los hechos ocurrieron exactamente en el cruce de las calles Insurgentes y Galeana, en la colonia San Martín de las Flores.

En esa zona, los tres jóvenes sufrieron un ataque directo donde dos de ellos terminaron heridos por impactos de arma de fuego y el tercero fue atacado a golpes por los agresores.

🔴#IMPORTANTE | Dos jóvenes resultaron lesionados de b4la y uno más a golpes después de una agr3sión ocurrida en la colonia San Martín de las Flores en Tlaquepaque, las víctimas las trasladaron hasta la cruz verde Marcos Montero.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).… pic.twitter.com/E7jwxeBbOy — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 21, 2026

Así llegaron los heridos a la Cruz Verde

Tras sufrir la agresión, los tres lesionados buscaron ayuda rápidamente y se trasladaron por su propia cuenta a las instalaciones de la Cruz Verde Marcos Montero, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Al llegar al lugar, el personal médico de guardia activó los protocolos para recibirlos en el área de urgencias.

Reporte de salud de los jóvenes lesionados

Los médicos de la unidad de emergencias valoraron a los tres afectados y reportaron que su estado de salud es regular:

Primer joven: Presenta una herida causada por impacto de bala en la cadera.

Presenta una herida causada por impacto de bala en la cadera. Segundo joven: Registra un balazo en la zona de la pantorrilla.

Registra un balazo en la zona de la pantorrilla. Tercer joven: Quedó con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Operativo policiaco afuera de la Cruz Verde

La llegada de los heridos generó un despliegue de patrullas y elementos de la Policía Municipal a las afueras de la Cruz Verde.

Los policías se encargaron de acordonar el área y tomar los primeros datos de lo sucedido en el lugar del ataque.

Fiscalía del Estado inicia las investigaciones

Las autoridades locales dieron aviso a la Fiscalía de Jalisco para abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Agentes van a realizar las entrevistas necesarias con los lesionados para obtener la mayor información posible de lo que pasó.