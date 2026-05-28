¿Asesino serial en Puerto Vallarta? Lo que hay detrás de los ataques a 3 mujeres en Jalisco

Luego que el diario estadounidense New York Post advirtiera de un posible asesino serial en México tras la ola de ataques contra mujeres en Puerto Vallarta, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer nuevos detalles detrás de los asesinatos.

La entidad aclaró que ninguna de las muertes están relacionadas entre sí, por lo que descartó la existencia de un agresor serial de mujeres en la ciudad turística.

Fiscalía de Jalisco descarta la existencia de un asesino serial; no hay patrones en las muertes

Mediante un boletín oficial, la dependencia informó que las investigaciones no arrojan pruebas que permitan establecer que se trate de un mismo agresor.

Cabe recordar que las alertas se encendieron debido a que en menos de 11 días los cuerpos de tres mujeres fueron encontrados, una de ellas con huellas de violencia.

Los ataques se remiten al 10 de mayo, al 15 y 21 de mayo, donde la primera mujer murió tras ser atacada con un arma punzocortante; su cuerpo fue encontrado en el rancho El Pirulí.

La segunda víctima arrojó indicios de haber sido envenenada y su cuerpo fue localizado sobre la carretera federal 200. La tercera mujer murió por asfixia por inmersión. Muertes tan diferentes por lo que se descarta que exista un patrón.

“No hay un agresor serial” Fiscalía de Jalisco llama a no caer en la desinformación

La versión sobre un posible asesino serial tomó fuerza después de que el diario estadounidense publicara un reporte sobre los crímenes ocurridos en Puerto Vallarta.

En la nota periodística, el medio relató que todas eran mujeres jóvenes, de entre 30 y 35 años aproximadamente, tenían tatuajes y sus cuerpos fueron encontrados en zonas aisladas.

Por su parte, medios locales señalaron que una de las víctimas podría tratarse de Elizabeth Martínez, una joven de 22 años reportada como desaparecida, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión.

Por ello, la Fiscalía de Jalisco pidió a los habitantes a no compartir versiones no verificadas, ya que esto podría generar miedo y desinformación.

Si bien, las propias autoridades confirmaron que no fueron ataques relacionados, sí enciende las alertas del nivel de violencia contra mujeres que existe en el país.