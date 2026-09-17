Riñas y ataques con arma blanca dejan tres heridos en colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una jornada de violencia por agresiones con armas cortantes se registró en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG. Hubo una pelea callejera que terminó con dos personas heridas y, en otro conflicto, un ataque directo con picahielo a unas cuadras de distancia, provocó que servicios de emergencia se movieran a ambos hechos.

¿Dónde ocurrieron los hechos y cuál es el reporte médico de las víctimas?

Las autoridades municipales mantienen abiertas las investigaciones para dar con los agresores en ambos casos.

Pelea sangrienta en la colonia Villa Guerrero

Un pleito entre particulares se desató en el cruce de las calles Isla Trapane e Isla Guaitecas, al interior de la colonia Villa Guerrero.

Tras el intercambio de golpes y agresiones con arma blanca, dos hombres resultaron con heridas de consideración en diferentes partes del cuerpo.

Trasladan a víctima a la Cruz Verde Leonardo Oliva

Los dos involucrados en la riña de Villa Guerrero no esperaron a las ambulancias y se trasladaron por sus propios medios.

Llegaron a las instalaciones de la Cruz Verde Leonardo Oliva para pedir ayuda médica de urgencia.

Un hombre presenta un corte profundo en un brazo, mientras que el otro tiene una herida en el pecho. Su condición fue reportada entre regular y grave por los médicos de la institución de salud.

Ataque con picahielo en Jardines de Oriente

Casi al mismo tiempo, un segundo hecho violento ocurrió en la colonia Jardines de Oriente. Un hombre sufrió una agresión directa con un objeto punzocortante, señalado preliminarmente como un picahielo, a pocas calles del sitio donde fue auxilado.

🔴#IMPORTANTE | Tras una aparente riña familiar un hombre resultó lesionado con un 4rm4 blanca en el área de las costillas, los hechos se registraron en la colonia Lagos de Oriente en #Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Víctima caminó herida para pedir auxilio

A pesar de la gravedad de los piquetes recibidos, la víctima logró caminar varios metros hasta el cruce de Telegrafistas y Jardines de Babilonia.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en la banqueta y lo llevaron a emergencias.

Policías estatales acordonaron la zona para resguardar las evidencias.

Fiscalía de Jalisco investiga los móviles

En ninguno de los dos casos se reportan personas detenidas hasta el momento. La Fiscalía del Estado de Jalisco tomó ambos reportes para abrir las carpetas de investigación correspondientes.