Ataque de perros pitbull deja grave a un hombre en Izúcar de Matamoros, Puebla

La noche del 1 de febrero, un brutal ataque de perros pitbull generó alarma entre habitantes de Izúcar de Matamoros, Puebla, luego de que un hombre fuera sorprendido y gravemente herido por al menos tres canes de raza grande, mientras realizaba actividades cotidianas en la vía pública.

El hecho ocurrió sobre la calle Vicente Guerrero, donde la víctima, identificada como Facundo N., se encontraba lavando un vehículo cuando, sin previo aviso ni provocación aparente, los animales se lanzaron contra él de forma violenta.

Así ocurrió el ataque de perros en Izúcar de Matamoros

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, los perros corren directamente hacia el hombre y lo embisten de manera repentina. Facundo intenta huir, pero es alcanzado a pocos metros, derribado sobre el pavimento y atacado de forma simultánea.

Durante varios segundos, los canes lo muerden en brazos y axilas, zonas especialmente vulnerables, lo que le provocó heridas de gravedad, una de ellas de más de 15 cm. Los gritos de auxilio alertaron a vecinos de la zona, quienes de inmediato realizaron una llamada de emergencia al 911.

Paramédicos arribaron al lugar para brindarle primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica debido a la severidad de las lesiones.

Preocupación por perros agresivos y dueños no identificados en Puebla

Autoridades locales informaron que dos de los perros fueron identificados como pitbull, una raza catalogada como potencialmente peligrosa si no cuenta con supervisión adecuada. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado identificar a los dueños, lo que ha incrementado la inquietud entre los habitantes de Izúcar de Matamoros.

Vecinos denunciaron que no es la primera vez que perros de gran tamaño deambulan sin correa ni supervisión, por lo que exigen a las autoridades reforzar las medidas de control animal, así como sanciones para propietarios irresponsables.

¿Qué hacer ante la mordida o ataque de un perro?

Ante un ataque canino, especialistas recomiendan actuar con rapidez:



Aléjate del animal cuando sea posible y busca un lugar seguro.

Lava la herida de inmediato con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos.

No succiones ni cauterices la herida.

Aplica un antiséptico y cubre con una gasa limpia.

Acude de inmediato a un hospital, incluso si la lesión parece leve.

Reporta el ataque a las autoridades para ubicar al animal y descartar riesgo de rabia.

Una atención médica oportuna puede prevenir infecciones graves y complicaciones a largo plazo.