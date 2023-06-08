Al menos 4 niños y un adulto mayor fueron apuñalados por un refugiado sirio en un parque al sur de Francia. Tres de las víctimas se encuentran gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital de París.

El ataque, que conmocionó al país, ocurrió en un parque de Annecy, donde las víctimas fueron niños de unos tres años de edad.

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Los hechos se dieron en un parque infantil en #Francia.



Algunas de las #víctimas se encuentran actualmente en estado crítico y recibiendo tratamiento en el hospital.https://t.co/0wbYRSY3mQ pic.twitter.com/9Re2sQnXCb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2023

Detienen a refugiado sirio que apuñaló a 4 niños en Francia

Gérald Darmanin, ministro de Interior de Francia, informó que el atacante fue detenido por las autoridades. Se trata de un hombre sirio nacido en 1991, que había obtenido el estatuto de refugiado en Suecia, donde vivía desde hacía 10 años. Por tanto, residía legalmente en Francia, según una fuente policial.

El atentado se produjo alrededor de las 9:45 horas de la mañana (hora local). Tres de las víctimas, dos niños y un adulto mayor, se encuentran en peligro de muerte, añadió una fuente próxima al caso.



Presidente de Francia condena ataque de refugiado sirio contra niños en un parque

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, denunció un "atentado absolutamente cobarde". "La nación está conmocionada. Nuestros pensamientos están con ellos, sus familias y los servicios de emergencia", anunció en su cuenta de Twitter.

🇫🇷 | Actualización: 4 niños y 2 adultos heridos en un ataque con arma blanca en Francia.



2 de los niños y un adulto se encuentran en situaciones de riesgo vital.



Un hombre de 78 años herido.



Ciudadano sirio con "estatus de refugiado legal" arrestado. pic.twitter.com/4uuR90j2IY — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 8, 2023

Según testigos entrevistados por la cadena BFMTV, tras el ataque el hombre intentó huir del parque y atacó a un adulto mayor antes de ser detenido rápidamente por la policía.

¿Cómo fue el apuñalamiento de 4 niños en un parque de Francia?

Algunos testigos narraron cómo ocurrió el ataque de un refugiado sirio contra cuatro niños y un adulto en un parque de Francia, donde dijeron que el hombre quería atacar a todos.

"Quería atacar a todo el mundo. Yo me aparté y él se abalanzó contra un abuelo y una abuela, y apuñaló al abuelo", declaró a Le Dauphiné Libéré Anthony Le Tallec, exjugador del Saint-Etienne y del Liverpool.

"Fue un pánico total. Creo que tenía unos cuarenta años, tipo árabe, llevaba una bandana o un turbante, se lo quitó delante de mí. No decía nada especial", relató el deportista, que estaba junto al lago.

"Era un poco irreal... gritaba, no era fácil entender lo que decía. Estaba atacando a los bebés, huyó, llegó la policía. Al principio intentaron detenerlo sin abrir fuego, pero cuando se dio cuenta de que estaba atrapado atacó a una persona mayor y le dispararon en las piernas", declaró Malo, un testigo contactado por BFMTV que se encontraba cerca del parque infantil.

Los alrededores del parque fueron acordonados por un amplio dispositivo policial. Según el diario Dauphiné Libéré, las víctimas fueron trasladadas al hospital de Annecy Genevois y los testigos fueron llevados a un edificio cercano al lugar de la tragedia.

El refugiado sirio llevaba días vigilando el parque donde atacó a 4 niños

Otro testimonio ha explicado que el hombre pasaba el día en el parque desde hacía semanas. "Cada mañana estaba ahí, nos decía buenos días", dijo la mujer, identificada como Cristina.

Este atentado provocó fuertes emociones en la Asamblea Nacional francesa, donde se guardó un minuto de silencio a petición del Presidente, Yaël Braun-Pivet, tras este "gravísimo atentado".

En nombre del Gobierno, Gabriel Attal, Ministro francés de Cuentas Públicas, denunció los "actos de barbarie".

"El horror ha cobrado todo su sentido. ¿Cómo se puede atacar a los niños con tanta crueldad? El corazón de la República ha sido golpeado", declaró en Twitter Gérard Larcher, Presidente del Senado de Francia.

Toda la clase política francesa ha condenado unánimemente el ataque. "Todos estamos horrorizados", tuiteó la presidenta del grupo Renacimiento en la Asamblea Nacional francesa, Aurore Bergé.

"¿Cómo es posible? ¡Atacar a niños! ¡Golpearles con un cuchillo! Nos desgarra el corazón tener que vivirlo", comentó Jean-Luc Mélenchon, mientras que el líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, expresó su "cólera".

La líder de los diputados de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, también comentó: "Conmoción y horror".

Laurent Wauquiez, presidente de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, donde se produjo el atentado, lo calificó de "el colmo de la abominación".

