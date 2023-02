Piden a Interpol busque a agresor de Mya, a quien apuñaló 47 veces

Mya Naomi, una joven de 17 años de Camargo, Chihuahua y quien fue apuñalada 47 veces por su entonces pareja sentimental en octubre de 2022, sólo por decirle que ya no quería ser su novia, intenta rehacer su vida, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado, ha solicitado a la Interpol que busque al agresor, quien ha sido identificado como Erik “B”.

Durante una audiencia, el juez cambió la medida cautelar en contra de su agresor, ordenando su pronta captura para internarlo en el Centro de Reinserción para Menores de Edad de la entidad.

Las autoridades están buscando a Erik “B”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua emitió un boletín informando que se solicitó el apoyo de la Interpol para ayudar en la búsqueda y su detención, la cual se extendió hacia otras entidades del país.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos afirmó que habría que analizar si realmente se atendió de manera adecuada a la víctima, en este caso Mya y revisar los procedimientos realizados por las autoridades en su caso.

“Sí, habría que analizarse si realmente se está atendiendo de forma adecuada a las víctimas, no hay que olvidar que el centro de todo esto debe ser la atención y reparación integral de las víctimas”, señaló Néstor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Erik quería matarme": Mya

Mya reclama justicia pues asegura la agresión no fue solo eso, sino un intento de feminicidio.

“Realmente él quería matarme o sea tenía la intención de... Porque no se detenía, o sea no fue de que me dio una y se asustó y ya no, o sea él fue constante”, recuerda Mya sobre la agresión e intento de feminicidio del que fue víctima.

Ahora Mya se enfoca en terminar su preparatoria y seguir con sus sueños de estudiar una licenciatura en gastronomía.

“Estuve participando en un certamen aquí en Camargo para ser Expo Reyna de la Santa Rosalía y fui modelo para una Expo Boda... Sí tuve dificultades, la verdad sí estuve a punto de perder el semestre a punto de perderlo porque sí estuve ahí en el hospital”, recuerda la joven de 17 años.

Mientras que su agresor es buscado, Mya se encuentra resguardada con su familia, esperando que Erik “B”, sea recluido en el Centro de Reinserción para Menores de Edad por los delitos de lesiones calificadas y violencia familiar.