Atentado terrorista en Israel un vehículo atropella intencionalmente a peatones: VIDEO

Un atentado terrorista se registró en la ciudad de Tel Aviv, Israel, cuando un palestino que conducía un vehículo, atropelló intencionalmente a transeúntes que se encontraban en un centro comercial de la calle Pinchas Rosen, este martes 04 de julio, y que ha dejado al menos siete heridos, dijeron policías y médicos, en el segundo día de una importante operación del ejército israelí en Cisjordania ocupada.

"Al parecer, el sospechoso conducía un vehículo que circulaba de sur a norte, embistió a peatones que estaban en el centro comercial y se bajó del vehículo para apuñalar a los civiles con un objeto punzante", informó el cuerpo armado.

El reporte médico de los heridos por atentado terrorista

La policía informó que siete personas resultaron heridas y llevadas a llevadas a los hospitales de Bilinson e Ichilov, donde tres fueron reportadas en estado grave, dos en estado moderado y dos con heridas menores.

El presunto terrorista fue abatido por un civil

Por su parte, los medios locales reportaron que el presunto agresor "fue asesinado a tiros por un civil armado en el lugar".

Una escena de terror

"Llegamos al lugar con ambulancias de cuidados intensivos. Vimos que era una escena muy grave, y cinco heridos estaban tirados cerca de una parada de autobús, una mujer de 46 años estaba tirada en la acera estando consciente y sufriendo daños en varios sistemas, otras cuatro personas heridas de unos 30 años sufrieron heridas moderadas y leves y fueron trasladadas al hospital en una ambulancia de cuidados intensivos", explicó el paramédico Alon Shonim, del servicio de emergencias Magen David Adom.

El presunto terrorista procedente de Cisjordania

La prensa local indicó que el autor del atentado fue Hussein Khalila, de 23 años, procedente de Cisjordania y que entró a Israel con un permiso médico por sufrir una enfermedad terminal.

If someone asks you why the IDF is operating in Jenin...it's because of this insane footage of a Palestinian terrorist attacking innocent people in the heart of Tel Aviv!

This is our reality, and Israel must protect its Arab and Jewish citizens from animals like them!

Wake up… pic.twitter.com/DtJ31MnDvP — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) July 4, 2023

El grupo terrorista Hamas elogia ataque

En tanto, el grupo terrorista Hamas elogió el ataque. Según dijo, fue un acto "heroico" y una "venganza por la operación militar en Yenín".

A su vez, las Fuerzas de Defensa de Israel se refirieron al ataque: "Mientras las FDI actúan para mantener la estabilidad en el campo de Yenín atacando la infraestructura terrorista, nuestros civiles son, en consecuencia, objetivo del terrorismo".

Continúa operativo de las tropas de Israel

Este martes, las tropas de Israel prosiguieron su búsqueda de militantes palestinos y armas en un campo de refugiados de Cisjordania, después de que excavadoras militares arrasaran callejones y miles de residentes huyeran para ponerse a salvo. El número de muertos palestinos en los dos días se elevó a 10 y más de 100 heridos.

Violencia histórica

Cisjordania vive su mayor pico de violencia desde la Segunda Intifada (2000-2005), y vive este 2023 su año más mortífero desde hace dos décadas.

En lo que va de año, la violencia relacionada con el conflicto israelo-palestino ha dejado al menos 187 palestinos muertos y 25 israelíes.

Israel afirma que las redadas tienen por objeto reprimir a los grupos terroristas y frustrar los atentados. Los palestinos afirman que este tipo de violencia es inevitable ante la falta de un proceso político con Israel y el aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania y la violencia de los colonos extremistas.

Israel afirma que la mayoría de los muertos han sido militantes, pero también han muerto jóvenes que lanzaban piedras en protesta por las incursiones y personas ajenas a los enfrentamientos.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos buscan esos territorios para su ansiado Estado independiente.

