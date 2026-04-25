Masacre en el Cauca: Atentado terrorista en la vía Panamericana enluta al suroccidente colombiano

Un sangriento atentado terrorista en la vía Panamericana ha sacudido al departamento del Cauca, Colombia este sábado, dejando un saldo preliminar de 12 personas fallecidas y varios heridos tras la detonación de cilindros bomba en un tramo estratégico que conecta a las ciudades de Popayán y Cali.

El violento suceso ocurrió específicamente en el sector de El Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y cuerpos de emergencia que llegaron a la zona, el ataque fue dirigido contra vehículos que transitaban por el corredor vial, afectando gravemente a un minibús de transporte público y a un camión de carga.

🇨🇴 | ÚLTIMA HORA: Nuevo atentado terrorista en Colombia: un ataque con cilindros bomba sacudió la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca). pic.twitter.com/kCDKg6Ckb8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

Detalles del ataque en Cajibío

La magnitud de la explosión causó daños estructurales en la calzada y la destrucción total de los vehículos involucrados. Testigos en la zona relataron escenas de caos mientras transportistas intentaban auxiliar a los sobrevivientes antes de la llegada de las ambulancias.

Según medios locales, este atentado terrorista en la vía Panamericana habría sido perpetrado mediante el uso de artefactos explosivos improvisados, una modalidad recurrente en esta región del país.

🔴 #URGENTE | Atentado en Colombia: siete muertos y 17 heridos tras un atentado terrorista en la vía Panamericana, departamento del Cauca. Un artefacto explosivo destruyó un tramo de la carretera y afectó a varios vehículos en el sector de El Túnel, en Cajibío. pic.twitter.com/GMVUYo3OZI — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 25, 2026

Responsables y reacción gubernamental

Las investigaciones preliminares apuntan a las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), específicamente a estructuras bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', quienes mantienen una cruenta disputa territorial en el Cauca.

El Gobierno Nacional calificó el acto como un crimen de lesa humanidad y anunció una ofensiva militar reforzada en el suroccidente colombiano.

¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.



El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

Estado de la movilidad: Vía Panamericana cerrada

Hasta el momento, se mantiene el cierre total de este corredor vial. Las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros abstenerse de circular por la zona, ya que especialistas antiexplosivos realizan barridos de seguridad para descartar la presencia de más cargas.

Este atentado terrorista en la vía Panamericana no solo representa una tragedia humana, sino también un golpe crítico al abastecimiento y la economía de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

Se espera que en las próximas horas se entregue un listado oficial de las víctimas y se defina un plan de contingencia.