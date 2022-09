Enfrentan audiencia ex funcionarios de CDMX por colapso en Línea 12

En el caso del accidente de la Línea 12 del Metro, está en curso la audiencia de los dos ex funcionarios del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Hector Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director Responsable de Obra, señalados por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), como presuntos responsables del colapso en un tramo elevado.

La audiencia se lleva a cabo en los juzgados del Poder Judicial de la CDMX , ubicados en la calle Doctor Lavista, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, programada para las 09:30 horas.

Abogado de víctimas de Línea 12 pedirá vinculación a proceso

El asesor jurídico de las víctimas del colapso de la Línea 12, Teófilo Benítez Granados, señaló que solicitarán al juzgador la vinculación a proceso de los ex funcionarios imputados y como medidas cautelares que acudan a la firma periódica a los juzgados, así como que exhiban una garantía económica, por un monto de 650 mil pesos.

Las autoridades han intentado que enfrenten audiencia inicial en al menos dos ocasiones: en la primera no participaron debido a que uno argumentó haber sido contagiado con Covid 19 y el otro señaló el cambio de defensor, mientras que 8 ex servidores públicos también acusados por el colapso de la Línea 12 fueron vinculados a proceso.

Juez de control definirá situación jurídica de ex funcionarios

La audiencia para formular imputación en su contra fue programada para el pasado 16 de agosto, pero no se llevó a cabo porque el juez notificó que se infectó de Covid 19.

Se fijó como nueva fecha de audiencia el 27 de septiembre, para que la Fiscalía General de Justicia capitalina les dé a conocer de qué se les acusa y solicite su vinculación a proceso; será el juez de control quien determine si existen o no elementos suficientes para iniciar juicio contra los ex funcionarios.

Los delitos que enfrentan son homicidio, lesiones y daño, todos culposos .