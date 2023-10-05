Aumentan penas para violadores y feminicidas en San Luis Potosí; recibirán 60 años de prisión

El Congreso de San Luis Potosí aprobó una serie de reformas al Código Penal del Estado para ampliar las penas por los delitos de feminicidio, violación y abuso sexual, las cuales podrían ascender hasta los 60 años de prisión más multas económicas.

La propuesta fue planteada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien afirmó que debido al incremento de este tipo de hechos en contra de mujeres y menores de edad se tomó la decisión de homologar la sanción con lo que actualmente establece el Código Penal Federal.

"Los tipos penales de feminicidio, violación y abuso sexual, tanto a nivel nacional como internacional se han reformado y fortalecido para responder al reclamo social de la población, la cual se ve violentada en sus Derechos Humanos. Por ello es de capital importancia llevar a cabo acciones para prevenir, inhibir, desincentivar y sancionar estos delitos", expresó en tribuna.

¿Cuál es la pena por feminicidio, violación y abuso sexual en SLP?

Las reformas, aprobadas por unanimidad, establecen como nuevas sanciones para los delitos de feminicidio, violación y abuso sexual, las siguientes penas:



Feminicidio : Pasa a una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y sanción de cuatro mil a seis mil días del valor de la unidad de medida y actualización. Si la víctima es menor de edad, aumentará hasta en una cuarta parte.

: Pasa a una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y sanción de cuatro mil a seis mil días del valor de la unidad de medida y actualización. Si la víctima es menor de edad, aumentará hasta en una cuarta parte. Violación : Será de ocho a veinte años de prisión y multa económica de ochocientos a dos mil días del valor de la unidad de medida y actualización, más la reparación del daño; en caso de existir violencia, aumentará la pena.

: Será de ocho a veinte años de prisión y multa económica de ochocientos a dos mil días del valor de la unidad de medida y actualización, más la reparación del daño; en caso de existir violencia, aumentará la pena. Abuso sexual: Se incrementa de seis a diez años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Todas estas pueden aumentar aún más si se cometen agravantes que también aprobaron los legisladores, las cuales pueden ser consultadas aquí.

San Luis Potosí, con 6 municipios con alerta de género

En San Luis Potosí seis municipios se mantienen bajo alerta de género, la cual emite la Secretaría de Gobernación (Segob) al reconocer que ciertos lugares representan más riesgo para las mujeres. Actualmente, las regiones bajo estas medidas son:

