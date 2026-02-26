DIF Oaxaca bajo la lupa: suman 3 detenidos tras muerte de niñas haitianas en Casa Hogar “Patos”

La muerte de dos niñas migrantes de origen haitiano en la Casa Hogar “Patos” ha destapado una cadena de omisiones para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Oaxaca.

A casi un día de los hechos, la Fiscalía estatal confirmó una tercera detención, lo que refuerza la línea de investigación por negligencia grave dentro del albergue de tránsito.

Fiscalía de Oaxaca confirma nuevo detenido por el caso de las niñas haitianas

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la captura de E.J.B.Z., quien se desempeñaba como Jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, centro de tránsito adscrito al DIF estatal.

El funcionario fue puesto a disposición del Ministerio Público luego de atribuirle responsabilidad tras el fatal accidente ocurrido la mañana del 24 de febrero.

Con esta acción, ya suman tres personas detenidas por la muerte de las hermanitas, quienes cayeron a una fosa séptica luego de estar presuntamente jugando cerca de la zona.

¿Qué pasó en la Casa Hogar “Patos” del DIF Oaxaca?

La tragedia ocurrió en el albergue ubicado en el municipio de San Raymundo Jalpan. Las dos niñas, hermanas y de nacionalidad haitiana, se encontraban bajo resguardo del DIF junto con su madre.

De acuerdo con los reportes oficiales, las menores fueron vistas por última vez durante la mañana mientras jugaban cerca de las instalaciones.

Horas después, fueron localizadas sin vida al interior de una cisterna o fosa séptica, la cual no contaba con las señalizaciones de seguridad pertinentes.

Por la muerte de estas pequeñitas, el gobernador del Estado, Salomón Jara anunció la destitución de:



Directora general del DIF Oaxaca

Coordinadora general de albergues

Directora de la Casa Hogar “Patos”.

Trabajadores denuncian al DIF Oaxaca por castigos y abusos; ¿qué se sabe?

El caso reavivó denuncias realizadas por trabajadores del DIF, quienes señalaron castigos severos, maltrato psicológico y explotación laboral infantil en distintos albergues.

De acuerdo con testimonios difundidos en el portal Primera Línea MX, algunos niños eran obligados a cargar cubetas de agua desde la cisterna como castigo , preparar alimentos para su venta en la vía pública o permanecer encerrados.

Al respecto, la diputada Aracely Cruz calificó la muerte de las menores como resultado de omisión, negligencia e impunidad por parte del DIF Oaxaca.

Mientras que el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) expresó su indignación, señalando que el Estado mexicano falló en su obligación de proteger a las niñas, quienes por ser migrantes ya sufren múltiples formas de discriminación.

La Fiscalía informó que continúa con los trabajos de investigación, pero no se pueden ignorar las denuncias que surgen a raíz de este caso, porque los niños no tienen que pagar el mal trabajo de las autoridades.

