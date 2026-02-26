¿Habrá funeral? Así es Aguililla el lugar donde nació “El Mencho”

Está circulando la pregunta ¿habrá funeral de "El Mencho"? Y ante la posibilidad de que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, sean trasladados a su lugar de origen encendió las alertas en la región de Aguililla, en el estado de Michoacán.

El secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que se reforzará la seguridad ante cualquier eventualidad, luego de que un representante legal de la familia acudiera ante la Fiscalía General de la República (FGR) para reclamar el cuerpo.

Aunque todavía no hay certeza de que se cumplan todos los requisitos legales para la entrega de los restos ni fecha definida para ello, las autoridades ya preparan un operativo especial en la zona.

¿Por qué refuerzan la seguridad en Aguililla, Michoacán?

De acuerdo con el funcionario, la vigilancia se concentrará principalmente en Aguililla, ya que se prevé que los restos podrían ser llevados a Naranja de Chila, comunidad donde nació el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, aclaró que no existe confirmación oficial de que el sepelio de "El Mencho" vaya a realizarse ahí. Aun así, el gobierno estatal no quiere dejar cabos sueltos.

El reforzamiento responde al contexto que vive la región desde hace años. Grupos antagónicos han disputado el control del territorio y, en distintos momentos, han impedido el ingreso o presencia de personas vinculadas al líder criminal, lo que podría generar tensiones si se concreta un funeral en la zona.

¿Cómo está la situación de violencia en Aguililla?

Además, Aguililla, el municipio de donde es originario "El Mencho", vivió días de terror; el sacerdote Gilberto Vergara García, quien fue párroco en el municipio durante seis años, informó que desde el domingo 22 de febrero cuando abatieron al líder del CJNG, hubo enfrentamientos, quema de vehículos, aproximadamente 30 unidades incendiadas en la carretera hacia Apatzingán y 42 dentro de la cabecera municipal.

Supuestamente dichos actos de violencia terminaron el martes 24 de febrero. Sin embargo, las autoridades mantienen el despliegue de elementos en la zona.

Operativo del Plan Michoacán seguirá activo

Zepeda Villaseñor recordó que desde la implementación del Plan Michoacán existe un despliegue permanente de seguridad en municipios como Aguililla, Coalcomán y Tepalcatepec.

En caso de confirmarse que los restos serán trasladados a Naranja de Chila, el operativo se fortalecerá de manera específica para evitar cualquier situación que ponga en riesgo a la población.

La prioridad, insistió, es garantizar la seguridad de los habitantes y evitar confrontaciones tras los ataques que ha realizado el CJNG.

¿Cómo es Aguililla, la tierra donde nació “El Mencho”?

Más allá de su vínculo con el personaje criminal, Aguililla es un municipio enclavado en la sierra michoacana. Se ubica al suroeste del estado, a unos 290 kilómetros de Morelia.

Se trata de una región de clima cálido y con fuerte vocación agrícola y ganadera. Gracias a la riqueza de su suelo, destaca por la producción de limón, jitomate y chile.

Pero su ubicación estratégica entre montañas también la convirtió, desde hace décadas, en un punto clave para grupos del crimen organizado. Esa disputa marcó la vida cotidiana de sus habitantes, que han vivido bloqueos, enfrentamientos y operativos federales.

