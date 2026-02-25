Conductor provoca choque en carretera de Hidalgo y al escapar se impacta de nuevo con un autobús

Un intento por ahorrarse unos minutos terminó en un fuerte choque sobre la carretera federal México–Tampico en Hidalgo. El conductor de un automóvil azul realizó una maniobra prohibida y desencadenó una serie de impactos que afectaron la circulación con dirección a Pachuca, a la altura de Zacualtipán.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el automovilista intentó dar una vuelta en “U” en un punto donde no está permitido y sin tomar las precauciones necesarias, giró, provocando que una camioneta gris lo impactara de lado y ambos terminaran fuera de la vialidad.

¿Qué pasó en la carretera México–Tampico rumbo a Pachuca?

La maniobra imprudente provocó que una camioneta blanca, que transitaba con preferencia, no lograra frenar a tiempo y se impactara contra el automóvil azul. Ese fue el primer choque.

Mientras tanto, un autobús de pasajeros de la línea Conexión disminuía la velocidad para evitar verse involucrado en el percance. Sin embargo, lo que parecía terminar en un solo impacto escaló en cuestión de segundos.

#Almomento #Hidalgo conductor de vehículo compacto ocasiona #accidente en la carretera #Pachuca-#Zacualtipán y al tratar de huir choca contra un #autobús de pasajeros, el aparatoso accidente quedó grabado en las cámaras de videovigilancia en el lugar.@AztecaNoticias… pic.twitter.com/2A7ubncR0Q — Leonardo Herrera (@herreleo) February 25, 2026

El conductor señalado como responsable, lejos de permanecer en el sitio para enfrentar la situación, intentó darse a la fuga. Avanzó algunos metros, pero perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra el autobús. El automóvil quedó atravesado sobre la carpeta asfáltica, con severos daños en la parte frontal, lo que hizo imposible continuar la huida.

¿Hubo personas lesionadas en el accidente de Zacualtipán?

Tras el doble impacto, elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia arribaron al tramo Zacualtipán–Pachuca para atender la situación. Paramédicos revisaron a los involucrados y, hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas con lesiones de gravedad.

La circulación se vio parcialmente afectada durante varios minutos mientras se realizaban maniobras para retirar las unidades dañadas y restablecer el tránsito en esta vía federal, una de las más transitadas de la región.

Autoridades realizan peritaje en la carretera federal México-Tampico

Las autoridades competentes llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer la secuencia exacta de los hechos. Todo apunta a que la vuelta en “U” en zona prohibida fue el detonante del accidente múltiple.

Este tipo de maniobras indebidas representan un riesgo constante en carreteras federales, donde la velocidad y el flujo continuo de vehículos reducen el margen de reacción ante cualquier movimiento inesperado.